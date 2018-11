Sánchez gasta en cinco meses todo el presupuesto en dietas para los tripulantes del Falcon

El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado en cinco meses toda la partida presupuestaria destinada a pagar las dietas de los tripulantes del Falcon presidencial y los vuelos del llamado Grupo 45 del Ejército del Aire. Así consta en una instrucción que el Ministerio de Defensa envió a todos los ministerios el pasado 31 de octubre. La circular, según ha sabido Vozpópuli, indica que sólo podrán realizar las misiones que no incurran en gastos de manutención y alojamiento para las tripulaciones.

El crédito consignado en los Presupuestos Generales del Estado a la llamada "indemnización por servicio" en concepto de dietas o traslados era de 95.745 euros para este 2018. El grueso de ese dinero se ha consumido en los al menos 23 viajes realizados por Sánchez en avión presidencial desde que ganó la moción de censura el 1 de junio. Rajoy hizo ocho viajes, menos de la mitad, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018.

Uso inédito del Falcon

El jefe del Ejecutivo ha hecho uno uso del Falcon inédito hasta la fecha. No sólo ha servido para para viajes estrictamente presidenciales, sino que también lo ha utilizado para desplazarse a un concierto de The Killers en el Festival Internacional de Benicassim (FIB), en Castellón. Esta situación ha generado malestar y preocupación en ciertos sectores del Ejército del Aire. El PP registró una batería preguntas escritas en el Congreso sobre este episodio. El Gobierno todavía no ha respondido.

El afán viajero de Sánchez ha agotado el presupuesto en dietas y complica la intensa agenda internacional del presidente de aquí a final de año. Sánchez viaja este miércoles a Guatemala, donde asistirá a la Cumbre Iberoamericana. Además, tiene previsto volar a Argentina y Cuba también en noviembre.

Las dietas de estas visitas, que incurren en gastos de alojamiento y manutención, correrán forzosamente a cargo de presidencia. La tripulación de un vuelo transatlántico puede llegar a las 10 personas. En un vuelo de corto alcance -Europa, Oriente Próximo y Norte de África- suele haber entre cuatro o cinco tripulantes.

El equipo de seguridad del presidente del Gobierno tiene a su disposición seis helicópteros del Escuadrón 402 del Ejército del Aire, con sede en la base de Cuatro Vientos (Madrid), o siete aviones del Grupo 45. Los helicópteros -cuatro Super Puma y dos Chinook- se emplean para el transporte de autoridades en distancias cortas, mientras que los aviones -cinco Dassault Falcon 900 y dos A310- están destinados a viajes más largos.

¿Quién usa el Grupo 45?

El Grupo 45, que incluye a pilotos y tripulantes, es personal exclusivamente militar. Esta unidad de las Fuerzas Aéreas responde a las necesidades de las autoridades del Estado que lo requieran. No sólo trasladan al presidente del Gobierno. También efectúan los viajes de la Casa Real o del equipo ministerial del Gobierno. Es habitual que en estos viajes también se integren periodistas de diferentes medios o personal de confianza de las autoridades, entre otros.

Los datos y los nombres de las personas que se suben a estos vuelos deben ser publicados por el Gobierno en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

El Rey y el presidente del Gobierno monopolizan prácticamente el uso del Grupo 45. Pero otros ministros como los de Exteriores, Justicia o Economía pueden utilizar estas aeronaves para reuniones puntuales. De aquí a final de año deberán recurrir a vuelos comerciales si sus desplazamientos generan gastos en dietas.