Roldán y Nart provocan la peor crisis interna en Ciudadanos con sus dimisiones

La decisión de Toni Roldán de salir de Ciudadanos, entregar su acta de diputado y abandonar la política activa provocó un terremoto dentro del partido naranja en el momento que se iba a reunir la Ejecutiva permanente de la formación para analizar los pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Tras ello, hubo una segunda sacudida cuando el eurodiputado Javier Nart dimitió de la dirección al no salir adelante su propuesta de abrirse a una negociación de investidura con Pedro Sánchez. La votación se propuso a petición de Nart y Luis Garicano, con la clara intención de intentar desbloquear el actual escenario político y poder abrir una vía nueva de negociación que podría desembocar en la investidura del presidente en funciones.

Pero la dirección del partido liderado por Albert Rivera ha vuelto a mostrar su no a los socialistas: 24 votos a favor de continuar con el 'no' a Sánchez, cuatro a favor -Luis Garicano, Javier Nart, Francisco Igea y Fernando Maura- y tres abstenciones. Esta votación es la segunda en la historia de Ciudadanos en la que no hay unanimidad: el fichaje de Silvia Clemente ya concitó cuatro votos negativos con la diferencia de que no estuvo Maura y sí Roldán en ese grupo de disconformes.

La dimisión de Roldán pilló por sorpresa a la Ejecutiva cuando iba a iniciar su reunión a las 10:30 horas. El portavoz económico de Ciudadanos comunicó su decisión a Albert Rivera, Inés Arrimadas y José Manuel Villegas después de que a lo largo del fin de semana negase, en varias ocasiones y a varios interlocutores, que fuese a dar este paso tras lo publicado el viernes en Crónica Global, en el que se decía que meditaba dejar su acta de diputado.

Ese mismo día, Roldán envió un mensaje de WhatsApp al grupo de la Ejecutiva permanente en el que afirmó, de forma tajante, que era "mentira" lo publicado en el citado medio, según indicaron varias fuentes de la dirección 'naranja' a Vozpópuli. 72 horas después las circunstancias habían cambiado para él.

Las razones de Roldán

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido naranja criticó en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", subrayó.

Roldán hizo hincapié en que la política "no es un supermercado" en el que se vendan productos "que se puedan alterar de la noche a la mañana", sino ideas y un proyecto para España. "Yo sigo creyendo en el mismo proyecto para España en el que creí hace cuatro años. En adelante, seguiré comprometido con esos valores. Siempre creí que la política era un lugar de paso. Por suerte, la política no es el único lugar desde el que se puede cambiar el mundo".

Este hecho se ha producido momentos antes de la rueda de prensa que Toni Roldán, portavoz económico de Cs en el Congreso de los Diputados, ha dado para anunciar su renuncia a continuar en el partido naranja.

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido naranja criticó en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", subrayó.

Ante el cambio de estrategia de su partido, Roldán hizo hincapié en que manifestó su desacuerdo "durante muchos meses" en las reuniones internas de la dirección, "pero no he tenido éxito y no puede tratar de ser lo que no es durante mucho tiempo".

"Todas las estrategias políticas tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", subrayó antes de recordar las tres grandes banderas con las que empezó la formación naranja: reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo. "El giro reciente del partido desvirtúa esos tres principios.

"Nos convertimos en azules"

"¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?, ¿cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar gobiernos que llevan más de 20 años en el poder?, ¿cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder?, ¿cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos?", se preguntó.

Además, pidió altura de miras a la hora de apoyar un gobierno de PSOE. "¿Cuántos países de Europa soñarían con tener una mayoría fuerte en el centro, abierta en valores, reformista, europeísta y sensata?". En su opinión, España tiene una oportunidad "histórica" para construir un gobierno estable y liderar el progreso en la UE en los próximos 20 años. "Sería un grave error desperdiciar esta oportunidad", indicó.

El hasta ahora portavoz económico de Cs en la Cámara baja fue mano derecha de Luis Garicano, uno de los pocos dirigentes naranjas que han cuestionado el acercamiento a Vox y algunos fichajes sonados de exdirigentes populares como el de Silvia Clemente en Castilla y León.