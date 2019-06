Rifirrafe entre Javier Maroto y el periodista Xabier Fortes por la entrevista a Otegi en TVE

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, y el presentador de 'Los desayunos de TVE', Xabier Fortes, han protagonizado este viernes un rifirrafe a cuenta de la entrevista realizada al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el pasado miércoles en el programa 'La Noche en 24 horas'.

El encontronazo entre ambos ha surgido a raíz de una pregunta de Fortes al dirigente del PP en la que ha querido saber porqué razón la cadena pública no podía hacer la entrevista al líder de EH Bildu. "Ustedes dicen que su carácter profesional les lleva a poder entrevistar a todo el mundo y no solamente a monjitas de la caridad. De hecho, si ustedes tuvieran la oportunidad de entrevistar a Jack el Destripador seguramente tendría interés esa entrevista, informativamente", ha respondido Maroto al periodista.

En este sentido, el presentador de 'Los desayunos de TVE' ha replicado que si Jack el Destripador "fuera el líder de un partido político en medio de una investidura, quizá".

.@JavierMaroto (PP): "Para una mayoría de españoles, ver a Otegi en la televisión de todo el mundo, sin pedir perdón y recordando sus crímenes sin ponerse colorado, nos indigna"📺 https://t.co/Exo9VIrv6R📱 #LosDesayunospic.twitter.com/61BVDzsd6e — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 28 de junio de 2019

Javier Maroto ha indicado que "lo único" que pide, no a los profesionales de RTVE, sino a la administradora provisional única de la Corporación, Rosa María Mateo, es que "se ponga en el pellejo de la mayoría de españoles" cuando Arnaldo Otegi va a la televisión pública y "no pide perdón". "Viene a recordar que quizás mataron demasiado", ha criticado el dirigente 'popular', que ha añadido que esto iba a levantar "ampollas".

Además, el vicesecretario de Organización del Partido Popular ha señalado que lo que ha provocado la entrevista al líder de Bildu es que se lleven "tres días hablando de Otegi" cuando, según ha indicado, "no conseguía que se hablase de él".

"La cuestión es que suscita ampollas en una amplísima parte también de su audiencia y creo que es importante que se lo digamos a ustedes a la cara. Me toca con usted. Me encantaría poder decírselo a su directora", ha dicho Maroto, para después matizar que no se refería a la responsable de Informativos de TVE, Begoña Alegría, sino a la administradora de la Corporación.

"Están atacando a la directora de Informativos"

En este punto, Xabier Fortes ha defendido que "a la que están atacando ustedes a la directora de Informativos". "Las que han sido objeto de los dardos han sido Rosa María Mateo y Begoña Alegría", ha replicado el periodista de TVE.

Acto seguido, el político del PP ha matizado que los 'populares' no tienen "ningún problema" con la directora de informativos y que hacen responsable de la entrevista a Otegi a Rosa María Mateo. "Ustedes tiene que entender que, para una mayoría de españoles, ver a Otegi en la televisión de todo el mundo, sin pedir perdón y recordando sus crímenes sin ponerse colorado nos indigna y lo tenemos que decir", ha subrayado.

El periodista ha denunciado que las críticas a la cadena se produjeron "antes de ver la entrevista" y que se le hizo una acusación "bastante grave", que iba a "blanquear a ETA". "Yo creo, honestamente, que la entrevista no dejó blanqueado a nadie, todo lo contrario. Hay expresiones del señor Otegi que son muy duras y que han sido duramente criticables", ha añadido.

"Si no vemos esas declaraciones, no podemos opinar. Por lo tanto, decir que TVE blanquea a ETA... Es más, decir que blanquea a ETA por orden el Gobierno... le puedo decir si a alguien ha molestado precisamente esta entrevista posiblemente sea al Gobierno. La época en la que el Gobierno mandaba en TVE es pasada. Lo hemos demostrado en esta entrevista y en los famosos debates" electorales, ha concluido Fortes.