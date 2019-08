El Ayuntamiento de Valencia pide cambiar la Ley de Mecenazgo para cobrar el IBI a la Iglesia

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha instado al Gobierno a modificar la Ley de Mecenazgo, que hace "muy difícil", pero "no imposible", poder cobrar el IBI a la Iglesia, así como valorar la competencia desleal de algunas instituciones vinculadas a la Iglesia.

Así se ha manifestado Ribó ante los periodistas al ser preguntado sobre cómo puede este Ayuntamiento querer cobrar el IBI a la Iglesia sin una legislación estatal.

En este sentido, Ribó ha afirmado que hay que "concienciar al Estado de que ha de dar determinados pasos, como modificar la Ley de Mecenazgo", que proviene del Gobierno de José María Aznar, la cual "hace que en este momento sea muy difícil, no imposible, cobrar a la Iglesia".

Competencia desleal

Además, ha precisado que el Gobierno ha de "plantearse seriamente un elemento que la UE tiene muy en cuenta: no se puede hacer competencia desleal".

"Quien tiene una universidad privada que no paga impuestos frente a una universidad privada que paga impuestos hace competencia no muy leal. Quien tiene un hospital privado que no paga impuestos frente a un hospital privado que los paga hace competencia no muy leal", ha detallado.

A su juicio, los dos pasos "fundamentales" que debe dar el Gobierno son modificar la Ley de Mecenazgo, porque "no es cuestión de Concordato", y "trabajar seriamente los temas con la UE".