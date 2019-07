Rufián presiona a Podemos y advierte de que la investidura en septiembre será complicada

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, se ha reunido este martes en el Congreso con el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. Los dos dirigentes han hablado de la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el portavoz de ERC ha afirmado que la intención de su partido es "no bloquear" la investidura. Rufián no ha aclarado si su partido votará finalmente a favor o si se abstendrá el próximo 23 de julio, pero ha alertado: "Votar en septiembre nos complicaría la vida a todos".

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de PSOE y Podemos, queremos que la legislatura avance y que esta legislatura sea la de la resolución del conflicto político". Así se refería el portavoz de ERC Gabriel Rufián a la reunión mantenida con la socialista Lastra a una semana de celebrarse el debate de investidura. Ante una posible repetición de elecciones, el portavoz de ERC ha señalado que intentar resolver el asunto en septiembre con la posible sentencia del juicio del procés sería problemático.

En cuanto al voto de ERC en las sesiones de investidura del 23 y 25 de julio, Rufián ha mantenido que la ejecutiva de su partido se reunirá el próximo viernes y decidirá si se decantará por la abstención o el voto a favor. Todo queda virtualmente abierto, aunque Rufián ha matizado: "No podemos votar algo que no existe", ha afirmado en referencia al hecho de que hasta ahora Iglesias y Sánchez no han llegado a un acuerdo de gobierno.

"Pedimos que nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto", ha asegurado Rufián después de señalar que esta legislatura, en su opinión, "tiene que ser sí o sí la del diálogo". "Haremos absolutamente todo para que se pongan de acuerdo y lo que no estamos haciendo es echar más leña a este fuego", ha apuntado el portavoz de ERC antes de asegurar que podrían hacerlo ya que tienen "compañeros que podrían enfrentarse a 75 años de cárcel por votar".

