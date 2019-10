El duro reproche de una catalana no independentista a Iglesias: "Me decepciona, no tenemos su apoyo"

Pablo Iglesias pasó este martes por El Objetivo y lo más relevante de su intervención en el programa de laSexta no vino de la mano de Ana Pastor, la presentadora del espacio. Fue de Victoria, una ciudadana catalana que no comprende la posición de Unidas Podemos en el conflicto catalán.

La mujer, en el turno de preguntas queEl Objetivo concedió a ciudadanos anónimos lanzó un mensaje claro al líder de la formación morada: "Escuchándole me decepciona como ciudadana catalana. Somos un 52% que no queremos la independencia y no tenemos ningún sostén de apoyo político, empezando por ustedes. Tienen una responsabilidad y no la cumplen, apoyan siempre a los independientes. No lo están haciendo bien y están perdiendo y creo que van a perder más porque no representan a una mayoría".

Y aunque supuestamente debería haber formulado una pregunta, algo que incluso le indicó Pastor ("¿cuál es la pregunta?". Victoria continuó con su discurso: "Tenemos una fuerzas de seguridad que muchos nos debemos a ellos y ustedes no les están apoyando. No están dejando actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Pregunta a Iglesias en 'El Objetivo'

Tras ese alegato a favor de los constitucionalistas en Cataluña, la mujer realizó finalmente su cuestión: "¿Cómo es que no están con la mayoría de Cataluña?".

Pregunta: "¿Cómo es que ustedes no están con la mayoría de los catalanes, que no quieren la independencia?".@Pablo_Iglesias_: "Si hay un 46% o un 47% que cree que Cataluña debe ser un Estado independiente es un problema político"#ObjetivoIglesiaspic.twitter.com/stwbBfCYxq — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) October 22, 2019

Iglesias le agradeció "mucho" la cuestión y aseguró que "no estoy de acuerdo con usted en varias cosas. Cataluña es muy diversa y todos tienen legitimidad para elegir a sus representantes. Nosotros no defendemos que Cataluña se vaya y los independentistas nos han dado muy duro por defender que Cataluña es muy diversa. Ahora gobiernan los que tienen mayoría parlamentaria”. Por último le deseó "de corazón que la Policía nunca tenga que proteger su vivienda”.