Los rectores apoyan que Sánchez 'regale' el primer año de carrera científica a las mujeres

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aplaude la polémica iniciativa del PSOE de 'regalar' la matrícula del primer año a las chicas que elijan una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas donde haya menos de un 30% de estudiantes mujeres.

Se trata de una de las 370 propuestas de Pedro Sánchez para formar Gobierno y ha puesto a la comunidad educativa patas arriba. Los socialistas consideran que la gratuidad de la matrícula universitaria servirá para potenciar las vocaciones en disciplinas técnicas y científicas, es decir, las denominadas carreras STEM, entre las mujeres. Buscan "cerrar la brecha de género en estos estudios".

La delegada para políticas de Igualdad de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, está de acuerdo. "El programa presentado por el PSOE recoge un tema educativo clave, como es la todavía existente brecha de género. Además, incluye acciones concretas, como es la matrícula gratuita que consideramos que contribuyen a seguir avanzando en este tema", opina.

No obstante, Alcón considera que "puede resultar insuficiente". "Es una medida que debería completarse con otras como la mentorización de mujeres que trabajan en STEM, y acciones de fomento de estas disciplinas en etapas educativas previas", añade.

El PSOE también se compromete a estudiar la aplicación de puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado. En este sentido, el partido liderado por Pedro Sánchez pretende trabajar para "asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria".

CCOO: "Gratuita para todos"

La propuesta ha sido agradecida desde varias asociaciones feministas, pero no convence a gran parte del sector educativo. El presidente de Educación del sindicato CSIF, Mario Gutiérrez, cree que la brecha de género "es un tema serio" y que la medida socialista solo contribuye a "frivolizar". Según Gutiérrez, no existe "un estudio que diga que las niñas no hacen una ingeniería porque la matrícula sea cara".

"Esa brecha tiene que ver más con la educación más temprana, en Primaria y Secundaria, porque si una niña en Bachillerato no coge una ingeniería no es por el precio de la matrícula", ha añadido. Por ello, pide intervenir en esas etapas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, cuestiona que esta propuesta sea un mecanismo eficaz para terminar con la brecha de género. "Creemos que la primera matrícula debería ser gratuita para todos los alumnos, para las mujeres y para los hombres", apuntan.

El origen de la propuesta

Pero, ¿de dónde sale esta idea que no estaba incluida previamente en el programa del PSOE ni tampoco en el de Podemos? Se trata de una de las novedades incluidas en la 'Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista' que Sánchez presentó el pasado martes tras reunirse con diferentes colectivos sociales.

Fue la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) la entidad que puso esta iniciativa sobe la mesa. "O cambiamos realmente el atractivo de estas carreras para las mujeres o no vamos tener una sociedad igualitaria", ha señalado la expresidenta y fundadora de la asociación, Flora de Pablo. Según recoge Europa Press, De Pablo cree que las chicas se autolimitan a no entrar en las carreras STEM no solo porque no les apetezca, sino porque la sociedad las desincentiva.

Algunos alumnos se preguntan ahora por qué se pretende sufragar el primer año de matrícula para las Ciencias, pero no para las Letras. Además surge otro dilema: por qué no se les paga el primer año a los chicos que elijan carreras donde menos del 30% de estudiantes son hombres, como la Enfermería o Educación.

De Pablo aclara ahora que la propuesta completa es que haya un apoyo al sexo menos representado en aquellas carreras que tengan menos de 30% de estudiantes de ese sexo. "Necesitamos más chicos en humanidades y biomédica porque la perspectiva no siempre es la misma. ¿Por qué desincentivar a los chicos y que crean que la enfermería es una profesión femenina?", se pregunta.

Los partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo al enterarse de la medida de Sánchez. "Pero vamos a ver PSOE: que no somos tontitas las mujeres, que a lo mejor los tontitos e ignorantes son los que hacen medidas como estas profundamente regresivas y patriarcales", manifestó la catedrática, diputada y portavoz de Educación en el Congreso de Ciudadanos, Marta Martín.