Horas antes de que en el Parlament se proclamara la declaración unilateral de independencia (DUI), el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont preguntó al delegado del Gobierno Enric Millo si se podía evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así lo ha revelado el propio Millo este martes durante su declaración como testigo en el juicio al procés. Según su versión, recibió un mensaje del líder catalán para saber si al convocar elecciones autonómicas se desestimaba la opción de intervenir el Govern.

"Puigdemont me mandó un mensaje y me dijo si era cierto que, en caso de convocar elecciones, no se iba a aplicar el artículo 155", ha dicho ante las preguntas de la Fiscalía. Millo ha explicado que le dijo que una cosa no tenía que ver con la otra. "Le dije 'haz lo que tengas que hacer, es tu decisión'. Pero le dije que la tramitación estaba en esos momentos en el Senado y depende de lo que se vote se aplicará o no", ha señalado.

El fiscal Javier Zaragoza había preguntado segundos antes al delegado del Gobierno en Cataluña si mantuvo contacto con Puigdemont hasta el 27 de octubre, día en el que se aprueba la DUI. Millo ha señalado que sí, que hablaron por teléfono móvil el mismo 27 por la mañana, y que tenía la impresión de que el líder catalán iba a convocar elecciones autonómicas.

Relación Gobierno-Govern

Millo ha recordado que una de sus funciones era la "interlocución permanente" con la Generalitat y que por ello conversó en varias ocasiones con el expresidente catalán. Ha explicado que siempre intentó mantener una relación correcta, en el que primara el intercambio de información y de colaboración. Pero ha admitido que al final la relación se "complicó" por la insistencia de Puigdemont de celebrar el referéndum sí o sí.

En su exposición, Millo ha relatado varios encuentros con el expresidente Puigdemont y se ha detenido especialmente en uno mantenido en junio durante un acto institucional en Cataluña. "Hubo un último encuentro [con Puigdemont], menos formal, el 6 de junio. Insistí y le dije: mientras no convoques un referéndum debemos hacer lo posible por encontrar una salida a otros temas". Según Millo, aquel día el líder catalán le advirtió de que ya no había marcha atrás.

La semana pasada declararon también como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos reivindicaron el modo en el que el Ejecutivo aplicó el artículo 155. Rajoy defendió su decisión por ser “muy prudente” y Sáenz de Santamaría se quejó de que “es fácil opinar a toro pasado”.