Puigdemont replica al Rey y le acusa de confundir "la ley con la democracia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este miércoles al Rey Felipe VI de confundir "la ley con la democracia", pese a añadir que no es una confusión inocente.

En un apunte en su cuenta de Twitter, el expresident catalán ha reaccionado así después de que el Rey haya defendido que es "inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho" al recibir este mismo miércoles el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas.

Franco va respectar la llei quan va nomenar Juan Carlos I com a successor. Per això el seu fill mostra aquesta obsessió a confondre la llei amb la democràcia (que d'altra banda no és una confusió innocent) https://t.co/u5CsOsYqOa