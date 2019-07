Un profesor critica duramente a los diputados por usar el móvil durante la investidura

La sesión de investidura celebrada este Lunes y Martes ha reunido en la Cámara Baja a todos los diputados que fueron elegidos en las elecciones el pasado 28 de abril. Unas jornadas donde presenciamos el discurso del candidato a la presidencia del Gobierno(Pedro Sánchez) y al resto de líderes de los diferentes partidos.

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios estuvieron sentados en sus asientos, en teoría, tomando nota acerca del discurso de sus compañeros. No obstante, durante el debate, las cámaras de televisión captaron en multitud de momentos a los políticos con la cabeza agachada y lo ojos clavados en la pantalla de sus smartphones, tal vez enviando mensajes en WhatsApp o compartiendo momentos en Facebook.

Esta conducta tan criticada a los millennials en la sociedad, no ha pasado desapercibida. Un profesor de secundaria ha criticado duramente la actuación de los diputados en el Congreso. "Soy partidario de que los diputados y las diputadas no puedan usar móviles en el hemiciclo. Menos aún cuando están en plena #SesionDeInvestidura. Son peores que los alumnos y las alumnas", ha manifestado en su cuenta de Twitter.

¿Sabéis lo que es estar años explicando a los alumnos y las alumnas lo que no deben hacer en una presentación y luego ver esto? ¿Explicarles que el oyente también debe tener unas pautas de comportamiento en la escucha y luego ver esto? #SesionDeInvestidura pic.twitter.com/AfhJyOevNn

A Jagoba Álvarez, licenciado en historia, está actuación por parte de los distintos diputados le ha parecido una falta de respeto. Así, el profesor criado en Galdácano(Vizvaya), ha querido demostrar con sus tuits el respeto y las pautas de comportamiento que deben ser ejemplo en España.

"Es evidente que el móvil es una herramienta en el Congreso. Sin embargo, como toda herramienta, tiene su momento de uso o no", alega el profesor de secundaria.

Es evidente que el móvil es una herramienta en el Congreso. Sin embargo, como toda herramienta, tiene su momento de uso o no. Sinceramente, no creo que en una sesión de investidura sea necesaria esa herramienta. Además, está confirmado que muchos no lo estaban usando de ese modo.