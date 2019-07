Primera grieta en el partido de Errejón: Tania Sánchez se enfrenta a Clara Serra

Primera grieta en la plataforma creada por Manuela Carmena y que ahora lidera Íñigo Errejón.Tania Sánchez, mano derecha de Errejón y la persona que trabaja para expandir el proyecto en otras comunidades, ha apartado en estos meses a Clara Serra de la primera línea de la formación. Así lo revelan fuentes del partido Más Madrid, que señalan el malestar de Serra y de los errejonistas ante el poder que va logrando Tania Sánchez a nivel de organización.

El partido de Errejón se divide en la facción de Sánchez, madrina de Podemos y ex dirigente de IU, y los llamados errejonistas. Pero dentro de ese espacio empieza a haber “tensión”. “Tania está llevando las riendas y esto no gusta” a miembros del sector errejonista, aseguran fuentes de la formación. Entre ellos, a Emilio Delgado, ex secretario de organización de Podemos en Madrid, que Pablo Iglesias purgó en el comienzo del estallido interno que acabó en Vistalegre II.

La más damnificada es Clara Serra, hermana de Isabel Serra, que lideró la lista de Podemos para la Comunidad de Madrid. “Clara ha sido apartada. No es portavoz y considerando el buen perfil que tiene no se entiende”, argumenta un dirigente del partido. Una situación que la joven dirigente de Más Madrid no está llevando bien: busca espacio, por ejemplo apareciendo al lado de Errejón en las declaraciones desde la Asamblea de Madrid, pero con poca suerte.

Venganza desde las primarias

El origen de la discordia, según algunos, se encuentra en las primarias de Podemos que se celebraron en mayo de 2018. Aquellas votaciones internas servían para confirmar el apoyo del partido a Errejón. El resultado estaba cantado (obtuvo una mayoría búlgara del 98% de votos), pero algunos no respetaron las consignas de la organización, y Serra superó a Sánchez. Las bases eligieron a Serra como número 2 en lugar de Sánchez, y de aquellos polvos estos lodos.

“Clara no es portavoz porque a Tania le sentó mal que la superara en las primarias”, afirman fuentes de la formación madrileña. La situación de la dirigente apartada sería tan grave que algunos llegan incluso a emplear el término “bullying”, algo parecido a un acoso psicológico: “La han desplazado muchísimo y las dos están rotas”, añaden.

El caso de Serra se sumaría a la purga sufrida por José Manuel López. El ingeniero agrónomo y ex portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, también obtuvo un resultado inesperado en las primarias de Podemos de 2018. Y también Errejón y Sánchez han decidido dejarle fuera de la lista. Algunos argumentan que en la decisión ha pesado el papel de Luis Alegre.

Errejón deja hacer

Y Errejón, ¿qué hace? “Se situa por encima y deja hacer [a Tania Sánchez] para no tener problemas”, afirman en el partido. El ex número dos de Podemos está concentrado en que su formación crezca. Y en ese proyecto sabe que el papel de Tania Sánchez es clave: experta y hábil, es ella quien está buscando apoyos en regiones como Valencia, Andalucía y Cataluña, como ha ido adelantando este diario.

Más Madrid ya ha estrechado vínculos con Compromís, parte de Equo, y los federalistas en Cataluña y Andalucía. El plan avanza a marchas forzadas, a medida que aumentan las posibilidades de que se repitan las elecciones generales en noviembre. Errejón ya saborea esa convocatoria electoral como su venganza contra Iglesias. Pero forzar la máquina a veces crea grietas, y estas pueden acabar con todo el dispositivo.