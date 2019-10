El PP ve con preocupación que Vox resiste en los sondeos por la 'resaca' de Franco

El equipo de Pablo Casado constata en todas las encuestas que, a diferencia de Ciudadanos, Vox se "mantiene" en los niveles de voto y diputados que ahora tiene (24 escaños), pero ni la exhumación de Francisco Franco, que ha hecho resucitar políticamente a los de Santiago Abascal, ni nada va a hacerle variar su estrategia de hablar del frenazo económico por la inacción de Pedro Sánchez.

"Respetamos las decisiones judiciales", señala a Vozpópuli una persona muy próxima al presidente del PP en alusión al traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (El Pardo), pero "nosotros estamos centrados en las preocupaciones reales de los españoles; de esos españoles que tienen que subir todos los días la persiana y observan con preocupación la situación económica".

Hasta ahí la versión oficial, pero en cuanto rascas un poco en más de una estructura territorial del partido hay preocupación porque la resistencia de Vox, con la que no se contaba, frene el ascenso imparable de Casado en los sondeos. De momento no ocurre, pero temen que en la macroencuesta que está preparando el CIS de la mano de José Félix Tezanos se use para frenarles y ocultar el estancamiento del PSOE que reflejan otros sondeos.

No basta con la caída de Ciudadanos

Y es que para confirmar la espectacular subida del PP barajada -llegar a los cien escaños-, es necesaria no solo la caída de Ciudadanos, también una merma sustancial de Vox; si no, esa expectativa se frenará conforme avance la campaña electoral y Congreso. Sería un éxito rotundo de Casado, después de hacer logrado seis meses antes, el 28 de abril, el peor resultado de la historia del partido: 66 escaños.

El PP va a seguir hablando de la economía real, la que preocupa a las personas. De empleo, financiación de las pensiones, oportunidades de futuro para los jóvenes, Educación, Sanidad… de las clases medias y trabajadoras a las que el PSOE siempre da la espalda cuando gobierna. pic.twitter.com/2lhHZFnVBc — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 10, 2019

Casado sabe que el asunto de la exhumación de Franco bien al PSOE en términos electorales porque al PP lo deja en tierra de nadie: no puede rechazarlo, por cultura democrática; ni apoyarlo, por miedo a perder a los votantes más conservadores rumbo a Vox. Por eso, está deseando que pase cuanto antes. Pero el calendario previsto por el Gobierno para el traslado de los restos del dictador, entre el 18 y el 22 de octubre, no le acompaña.

De hecho, el trabajo de campo del CIS para el macrosondeo que se hará público en la última semana de octubre empezó este viernes y se prolongará más de una semana con el fin de poder realizar las más de 10.000 entrevistas que contiene. Es "inevitable", señala un alcalde a este periódico, que la decisión del Consejo de Ministros este viernes sea tenida en cuenta por la izquierda a la hora de volcar su apoyo.

Y lo mismo puede decirse con Vox y su líder, Abascal, que el jueves por la noche en el programa El Hormiguero de Antena 3, logró un "sintomático" record de audiencia histórico del programa, según señala esa misma fuente del PP.