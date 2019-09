Podemos estira al máximo la negociación para forzar a Sánchez a que se presente a la investidura

La primera reunión desde julio entre el PSOE y Podemos se cierra sin avances. Las delegaciones del PSOE y del partido de Pablo Iglesias acaba sin acuerdo sobre el programa de gobierno ni la coalición. Los morados se han mostrado “preocupados” por la posición del PSOE, que sigue rechazando el cogobierno con Podemos, aunque Adriana Lastra ha afirmado que su partido desea seguir dialogando.

"Nos hemos emplazado a seguir hablando pero nos vamos preocupadas porque han venido a mostrarnos un programa electoral. Se han mostrado [los socialistas] inamovibles con las posiciones que ya mantenían y han venido a mostrar una tercera vía que en realidad es la única vía del partido socialista que es la de partido único", ha afirmado la diputada de Podemos, Ione Belarra.

Por la mañana de este jueves, el secretario general de Podemos ha retado al equipo socialista a levantarse de la mesa si su intención era excluir a los morados del Consejo de Ministros. Los socialistas, después de un encuentro que ha durado casi cinco horas, han afirmado que su intención es seguir hablando con los morados, a pesar de haber "constatado las diferencias" sobre la fórmula de gobierno. Sánchez sigue rechazando la coalición, mientras que Podemos insiste en ella.

Podemos logra en cierta manera mantener viva una negociación con el PSOE, a la espera de que Pedro Sánchez no decida tirar la toalla y no acudir a una segunda investidura. Podemos espera que el socialista acabe ofreciendo una coalición, aunque reducida respecto al proyecto del pasado julio, que el propio Iglesias rechazó. Los morados también contemplan una última salida para evitar las elecciones, que consiste en ofrecer una investidura gratis al PSOE, asegurando después una dura oposición en la Cámara.

Legislatura larga

El presidente en funciones advirtió de que, de no tener amarrado el compromiso de Podemos para una legislatura larga, desistiría de presentarse a otra investidura. En ese caso, el país se vería abocado a las urnas el próximo 10 de noviembre. Podemos, aunque oficialmente asegura que no contempla esa opción, en realidad teme que el socialista informe al Rey de que no está dispuesto a buscar una mayoría en la Cámara.

Podemos y el PSOE tienen hasta el 23 de septiembre para alcanzar un acuerdo. De momento, las posiciones siguen alejadas, pero tanto los morados como los socialistas han afirmado que su intención es seguir "hablando" para intentar desbloquear el asunto. De momento, todavía no hay una fecha sobre el próximo encuentro, aunque Iglesias y los suyos pueden seguir esperando que la negociación se resuelva en el último minuto.