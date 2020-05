Dirigentes de Podemos se quejan del nuevo medio lanzado por Iglesias: “Es ofensivo”

El nuevo medio digital anunciado a bombo y platillo por la cúpula de Podemos está generando mucho más malestar que consenso en el mundo morado. Tras su lanzamiento y el nombramiento de la exdirigente madrileña del partido, Dina Bousselham, en calidad de directora, periodistas considerados de la órbita del partido y políticos han criticado el proyecto en las redes.

La Última Hora, el nombre del nuevo diario, pretende sobrevivir sin recaudar dinero de publicidad (no excluye recibir subvenciones), y miembros de la cúpula del partido han enviado un mensaje a los militantes para que se sumen en la recaudación.

En uno de estos mensajes, enviado por un miembro del equipo de Pablo Iglesias y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se podía leer que existe una “campaña para financiar el proyecto” con el objetivo de “demostrar que puede haber periódicos solo mantenidos por socios”. “Ojalá le salga bien esto a Dina porque será un precedente para sanear el universo mediático (…). Yo voy a colaborar con una pequeña aportación al mes (…) seguro que muchos queréis colaborar también”, agrega el mensaje. De momento se pide a cada militante y cargo ayudar con cinco euros mensuales.

Otros cargos del partido han admitido en conversación con este diario haber recibido la orden de sumarse a la iniciativa con el pago de la suscripción. El propio Iglesias movilizó a las personas de su candidatura para Vistalegre 3. A la vez, en Podemos apuntan a la posibilidad de que la Fundación Instituto 25-M afín al partido se haga cargo de unos gastos que, no obstante, prevén modestos.

Durante el lanzamiento de la web, Podemos entregó a través de sus canales con los militantes instrucciones para viralizar el proyecto. Entre los "objetivos de la campaña", según ha podido ver este diario, se recalca la idea de dar a conocer el nuevo instrumento como "un medio incómodo para el poder, independiente, pero no imparcial, y que va a contar muchas cosas que otros no se atreven a contar". Esa campaña cuenta con una guía para la difusión en Twitter.

Entre los mensajes que el partido difunde internamente se recoge una información sobre el burofax enviado por la periodista y presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana. En ese mensaje se destaca que el burofax se envió "a través de sus abogados de un despacho situado en Madrid en el barrio de Salamanca". El distrito de Salamanca es el más adinerado de la capital. En esos chats también se difunden piezas que señalan a otros periodistas, como Angels Barceló y Carmen Torres.

Negar la existencia de una correa de transmisión entre Podemos y el diario LUH es hoy en día muy difícil de hacer. A nivel político interno la creación del nuevo medio levanta muchas ampollas. El exsenador y dirigente madrileño Ramón Espinar quiso hacer público su desconcierto sobre una web que calificó de "intoxicación". “Qué pena todo", apuntaló.

Espinar no es el único dirigente crítico. Solo en la capital miembros de Podemos aseguran a Vozpópuli su preocupación por el hecho de que Iglesias quiera emular el “modelo de OkDiario” para “difamar” y “entrar en un juego que no es el nuestro”. “Es como dar del tú a tú a la cloaca mediática, es ofensivo”, se queja otro miembro del partido.

Las fuentes consultadas aseguran que esta iniciativa ha sido gestada en las altas esferas del partido. Algunos la califican “hoja parroquial”. Otros van más allá: “Que nadie se confunda, esto es una vergüenza”.

El propio Iglesias respaldó el nombramiento de Bousselham en las redes. Lo hizo en un tuit que en Podemos consideran que era debido a que “ella se quejó y mucho porque no le habían dado nada. Ningún cargo. Nada de nada”. Además de ella, también entra a trabajar para el periódico Ricardo Romero Laullón (según él mismo afirmó en redes), más conocido como el Nega, un músico del grupo Los Chikos del Maíz, también cercano a Iglesias.

Bousselham es considerada una de las personas del círculo de confianza de Iglesias. Está involucrada, además, en la investigación de la Audiencia Nacional sobre el excomisario Villarejo y la difusión de imágenes del móvil de Iglesias durante la primera etapa de Podemos. En esas imágenes aparecieron las capturas de pantallas de un chat de Iglesias con Juan Carlos Monedero en el que hablaban en tono despectivo de la periodista Mariló Montero.

Para algunos el nombramiento de Bousselham se debe a la intención de Iglesias de evitar un "enfrentamiento" con ella por la mencionada razón judicial. Otra tesis sobre el apadrinamiento de Podemos de la web apunta a las querellas y amenazas legales que recibió en los últimos días. Las informaciones no llevan firmas y hasta el nombramiento de la nueva directora se desconocía quién representaba la entidad. Por ello, creen en Podemos que “han tenido que dar la cara”.

El malestar va más allá de los círculos de partido y alcanza a los medios afines de los morados. Se trata de diarios digitales que hasta la fecha se han sentido como parte de un proyecto cercano al de Podemos pero que ahora se ven defraudados. Importantes dirigentes del partido y hasta parlamentarios se han quejado y han manifestado su disconformidad sobre el nuevo proyecto.

