Sánchez cree que "hay tiempo de sobra" para doblegar a Iglesias con un programa común

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegura que no está por la labor de una repetición electoral y propone “una tercera vía” mediante un “programa común” de gobierno con Unidas Podemos. El jefe del Ejecutivo socialista da por descartada, eso sí, la fórmula de una coalición con los de Pablo Iglesias, con quienes da por “quebrada” la confianza tras el primer intento fallido de investidura. Sin embargo, confía en que los morados terminen dando su brazo a torcer tras ver la batería de medidas que les pondrá este martes sobre la mesa.

“Yo creo que podemos evitar las elecciones, pero no depende solo y exclusivamente del Partido Socialista, depende de otras tres fuerzas políticas. Depende de Unidas Podemos”, asegura Sánchez este domingo en una entrevista ofrecida al diario El País.

En este sentido, presume de haber hecho “cinco ofertas” a los de Iglesias desde el 28 de abril, pero critica su voluntad de formar un Ejecutivo conjunto. “¿Alguien imagina un equipo de fútbol en el que los defensas están más pendientes de sus propios delanteros que los del equipo contrario?”, ironiza sobre la voluntad de Podemos de “controlar” a los socialistas desde dentro del Gobierno.

Del Partido Popular y Ciudadanos “no me espero nada”, añade sobre la posible abstención de los partidos del bloque de la derecha para permitir la formación de Gobierno. Y sobre lo apretado del calendario, Sánchez cree que “si en verdad lo importante son los contenidos, hay tiempo de sobra”.

Asimismo, ya con tono de campaña, fija como objetivos la transición ecológica; el sostenimiento de las pensiones “con la creación de empleo digno”; la digitalización y el impacto que va a tener sobre el trabajo y sobre la educación; la reconstrucción del Estado del bienestar; y la lucha contra la desigualdad. Y la “Educación, que tiene que ser el sustrato de todos y cada uno de esos pilares”, concluye.

Sánchez aboga además por abrir un debate sobre la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y reconstruir el diálogo social”. Además, cree necesario “hablar de actualizar conforme al IPC las pensiones de nuestros mayores pero también (...) de otras fuentes de financiación para sostener nuestro sistema público de pensiones”.

Iglesias critica el retraso

Si finalmente su propuesta no es suficiente para los de Iglesias y no queda más remedio que apretar de nuevo el botón nuclear, Sánchez dice estar “convencido de que los ciudadanos españoles, si eventualmente hay elecciones, optarán siempre por un Gobierno progresista”.

Pero “lo importante”, sostiene el jefe del Ejecutivo en funciones, es que ahora “se reúnan los equipos negociadores y que aprendamos de los errores que se produjeron el pasado 25 de julio”. “Entonces se habló, primero, de la estructura del Gobierno y no de los contenidos. Creo que lo importante es hablar del programa político”, remata.

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10. Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: A) Quiere elecciones y no busca acuerdos B) Pretende negociarlo todo en el último minuto ¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 31, 2019

Desde las filas moradas, el propio Iglesias ha criticado a Sánchez por retrasar al máximo las conversaciones."Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10. Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: A) Quiere elecciones y no busca acuerdos B) Pretende negociarlo todo en el último minuto", dice Iglesias en su cuenta de Twitter.

Un 60,7% cree que quiere elecciones

La mayoría de la ciudadanía prefiere no volver a las urnas, según una encuesta de Sigma Dos en El Mundo. El sondeo refleja que el 54,9 % prefiere que el desenlace a la parálisis política existente desde la investidura fallida de julio se resuelva con un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Por el contrario, un 36% aboga por la repetición electoral.

Además, el 71% de los votantes socialistas consultados prefieren que el PSOE alcance un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, mientras que en el caso de los que en el 28A se decantaron por el segundo la cifra asciende a un 95%. Por su parte, el 60,7% piensa que Sánchez lo que busca en realidad es que haya unas nuevos comicios.