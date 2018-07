La jueza niega la libertad provisional por motivos de salud a Eduardo Zaplana

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial, ha denegado la petición de libertad provisional al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana solicitada por motivos de salud.

La magistrada María Isabel Rodríguez sostiene que la solicitud realizada por la procuradora Amparo Pontparte "de un escenario falso" ya que en el informe entregado para la petición parece que la cárcel de Picassent donde se encuentra recluido el ex alcalde de Benidorm desde el pasado mes de mayo fuera "una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles sanitarios, etc... Dándose a entender que se encuentra en un ambiente totalmente hostil para su salud, lo que no es cierto", expresa la jueza.

Todo lo contrario, la magistrada incide en el hecho de que en Picassent, Zaplana lleva una vida normal "con más cuidados si cabe" derivados de las atenciones médicas que recibe "por lo que procede mantener la situación de prisión preventiva sin fianza".

La magistrada ha tumbado todas las alegaciones del investigado para solicitar su libertad. En su opinión, el estado de salud de Zaplana no tiene por qué empeorar por estar preso. "Ya hace años de la intervención de transplante de médula, y el hoy solicitante ha llevado una vida totalmente normal, de lo que nos alegramos, viajando, acudiendo a lugares públicos, dando conferencias, etc... como ya se indicó en anteriores resoluciones. Escenarios de la vida cotidiana donde, dado la multitud de personas y la falta de control de las mismas, el riesgo de contraer cualquier tipo de virus o enfermedad es mucho mayor, que en el entorno de una enfermería con un equipo que controla diariamente el estado de salud del preso preventivo, y que le suministra los medicamentos y la alimentación que le está prescrita en su tratamiento y que lo lleva a sus controles programados y ante la mínima duda lo traslada al Centro Hospitalario, no habiéndose en ninguna de las ocasiones, acordado su ingreso hospitalario, y cumpliéndose las citas programadas de las que no se le ha privado en ningún momento", ha apuntado en el auto.

Otra petición rechazada

Asimismo, Rodríguez ha rechazado también la posibilidad de emitir un nuevo informe médico-forense, solicitada por Zaplana, puesto que considera que "no ha lugar" ya que los que llevan el seguimiento del estado de salud del investigado son los sanitarios del departamento médico del Centro Penitenciario de Picassent y no otros.

Auto Eduardo Zaplana by Vozpopuli on Scribd