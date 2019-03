Confirman una multa a la ANC por investigar ilegalmente la ideología de los catalanes

La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes dos multas de 200.000 y 40.000 euros impuestas a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por la Agencia de Protección de Datos (AEPD). La primera sanción responde a la encuesta realizada durante los meses previos a la consulta del 9-N, en la que la asociación accedió a datos personales de los encuestados que le permitieron identificar su posicionamiento ideológico. La segunda, a la falta de seguridad de los datos personales de sus socios contenidos en el fichero creado para la gestión de la asamblea de la entidad en abril de 2014 y que fueron publicados por un grupo autodenominado Anonymous Cataluña.

La encuesta a la que se hace referencia se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2014, en el marco de la campaña 'Ara és l'Hora', días previos a la consulta del 9-N. Según detalla la sentencia, se realizaron seis preguntas en tres millones de hogares catalanes. La última de estas: "¿Irá a votar el día 9 de noviembre?". Ante la interrogante, se daban tres opciones de respuesta: "iré a votar y ya tengo decidido mi voto", "iré a votar y ya decidiré mi voto" y "no iré a votar".

La Sala entiende que la ANC trató los datos personales de los encuestados, sin el "consentimiento reforzado" que dicho tratamiento de datos personales requiere, por lo que se vulneró lo estipulado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. "Tratamiento no consentido, que se deriva a través de las irregularidades observadas por los inspectores de la Agencia", argumentan los magistrados.

Tratamiento de datos

Según explicó la ANC, una vez procesados los resultados de la encuesta, solo se iban a conservar los datos de las personas que habían proporcionado sus datos y habían aceptado el tratamiento "y, por tanto, sólo se guardarían los formularios como prueba de dicha aceptación". Pero al final eso no fue lo que sucedió. "Figura acreditado que en los formularios examinados por los inspectores de la AEPD, tanto mecanizados como pendientes de ello, no se había procedido a la separación física de la parte destinada a registrar las respuestas y la parte destinada a recabar datos de carácter personal", detalla la Sala.

La sentencia de la Audiencia Nacional recuerda que la Agencia de Protección de Datos abrió una investigación sobre el caso porque las encuestas en papel almacenadas incluían un resumen en el que figuraba "el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar (calle, número y total de puertas)". En dicho resumen figuraban también "anotaciones manuscritas" sobre las viviendas visitadas con indicaciones como: "no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla…".

Según la sentencia, el 4 de septiembre un grupo autodenominado “Anonymous Cataluña” publicó a través de su perfil en Facebook un conjunto de datos de socios de la ANC como los relativos a número de asociado, nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, tipología de socio y en su caso, deuda.

Identificación ideológica

De ahí que los magistrados estimen que a través de la encuestase pudo conocer si el encuestado apoyaba o no el proceso independentista y, por tanto, se realizó un tratamiento de datos personales de ideología por parte de ANC. En la sentencia hecha pública este viernes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo desestiman el recurso planteado por la ANC y confirma ambas sanciones: la relacionada con la encuesta se califica como "infracción muy grave", mientras que la del fichero se registra como "infracción grave".

El pasado enero, la Audiencia Nacional confirmó también la multa interpuesta por la Agencia de Protección de Datos a Òmnium Cultural. En aquel caso, la sanción fue de 200.000 euros.