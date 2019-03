“Ya está hecho lo que hemos hablado”. Ese es el contenido de un mensaje que el ex delegado del Gobierno de Cataluña Enric Millo le remitió al ex conseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn la tarde del referéndum ilegal del 1-O. El abogado del político acusado, Javier Melero, le ha preguntado por ello este martes al testigo, quien no ha sabido explicar el contexto en el que se produjo ese intercambio.

Según ha apuntado el letrado, fue un mensaje de WhatsApp enviado a las 18.09 horas del 1 de octubre. “No recuerdo a qué se refiere”, ha despejado Millo. Melero le ha recordado que previamente había mantenido otra comunicación con Forn en la que el conseller le reprochó la actuación de la Policía y de la Guardia Civil en los colegios electorales. Según el abogado, Forn le preguntó si no le parecía indigno el proceder de las fuerzas de seguridad.

Actuaciones policiales

En otro momento del interrogatorio, Millo ha relatado que el día del referéndum tuvo dos conversaciones con Forn. “La primera me llamó muy preocupado”, ha recordado el ex delegado, quien ha dicho que le contestó que desconvocasen el referéndum. “Hacia el mediodía tuvimos una segunda conversación más subida en la que me dijo que se parara todo y yo tomé nota, pero le dije lo mismo, le dije que estaban poniendo en riesgo a las personas por enviarlas a enfrentarse a la Policía y la Guardia Civil”, ha relatado.

En varias fases del interrogatorio, los abogados de las defensas le han preguntado a Millo por unas declaraciones suyas a un medio de comunicación después del 1-O en las que pidió disculpas por la actuación policial. Millo ha querido explicar el contexto de esa declaración y ha dejado claro que las fuerzas de seguridad actuaron “conforme a la ley”. “Esas imágenes también las lamento, había personas de buena fe que acudieron engañadas, esto que hago yo de pedir disculpas es lo que debió haber hecho Puigdemont”.

Durante la tarde del referéndum descendió drásticamente la actuación de la Policía y la Guardia Civil en los colegios electorales. Este lunes, el ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tuvo que explicar si las fuerzas de seguridad recibieron algún tipo de orden para dejar de actuar. El entonces número dos de Interior lo negó tajantemente y lo enmarcó en las horas de trabajo que acumulaban los agentes al haber empezado el servicio de madrugada.