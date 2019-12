Los médicos desmienten a Ribó: solo el 1% de los pacientes son derivados a Cataluña

La atribución del déficit de la sanidad catalana al "sobrecoste" de atender y operar pacientes de otras comunidades autónomas por parte del defensor del pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, ha descolocado al sector sanitario. "Achacar problemas presupuestarios en la sanidad catalana a la atención que se presta a personas enfermas de otras partes de España es, además de falso, carecer de la mínima humanidad exigible a un cargo político", opinan en el Sindicato de Médicos de Cataluña (SIMECAT).

Ni siquiera Metges de Catalunya (MC), sindicato mayoritario entre los facultativos catalanes y de corte independentista, ha salido en defensa de las declaraciones en torno a la derivación de pacientes y las insufribles listas de espera en la región: se limitan a pedir una mayor inversión a la Generalitat para solucionar el problema de las listas de espera.

En una entrevista en Aquí, amb Josep Cuní en la cadena SER, Ribó defendió así la excelencia de la sanidad catalana: "La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse a Cataluña. Yo no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse. ¿Por qué? Porque ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede ir al garete".

Varios sindicatos y asociaciones médicas desmienten al defensor del pueblo de Cataluña. También lo hacen desde el Ministerio de Sanidad

Sin embargo, son varios los sindicatos y asociaciones médicas que han desmentido al defensor del pueblo de Cataluña. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aclaran que "realmente no existe una estadística oficial para saber cuántos pacientes solicitan ser derivados a otras comunidades distintas a la suya.

"Se calcula que en torno al 1% de los pacientes que precisan una intervención quirúrgica o un tratamiento sofisticado lo hacen. Probablemente, el número global habrá crecido debido al aumento de la población, pero el peso porcentual puede que incluso haya disminuido, ya que la mayoría de las comunidades prefiere atender a sus propios pacientes", señala Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la federación.

Las regiones más solicitadas serían, de acuerdo a la entidad, Madrid, Cataluña y Andalucía, seguidas, "probablemente", de País Vasco y Valencia. "No tienen porque aumentar las listas de espera ya que son pocos pacientes, se paga su asistencia mediante el Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), y son las propias comunidades las que deciden incluirse como centros de referencia".

Crisis en la Sanidad pública catalana

Para Sánchez Bayle las declaraciones de Ribó son "penosas". "Denotan una falta de conocimiento sobre la realidad muy preocupante. Los problemas de Cataluña provienen de que son la comunidad con menos presupuesto sanitario por habitante. Sufrió gravísimos recortes que aún no se han superado y tiene un sistema sanitario muy privatizado", asegura.

Señala varios ejemplos. En Cataluña, dice, un 48% de pacientes recibe cita con más de 6 días de demora, mientras que en el conjunto del país este porcentaje se reduce a la mitad. El 18,1% lo hace con más de 10 días frente al 6% del conjunto español. "Obviamente ahí no influye la población de otras comunidades autónomas. La sanidad pública en Cataluña está en crisis hace años y sigue empeorando", añade.

Parecen declaraciones de Trump o Bolsonaro. Debería dimitir porque los catalanes no se merecen a un supuesto defensor tan desinformado"

Igual esa debería ser la preocupación del señor Ribó, considera, y no echar la culpa a quienes no la tienen. "Parecen declaraciones de Trump o Bolsonaro, una verdadera pena. Debería dimitir porque los catalanes no se merecen a un supuesto defensor tan imprudente y desinformado", lanzan desde la federación.Además, explican que si existe la derivación de pacientes es porque algunos de ellos precisan una atención en alguno de los centros, servicios o unidades de referencia del SNS. "Hay comunidades que por su tamaño no pueden disponer de todas las prestaciones, por ejemplo, trasplantes de corazón o hepáticos. También hay centros muy especializados en determinadas patologías como, por ejemplo, el de parapléjicos de Toledo", apunta.

Sanidad también desmiente a Rafael Ribó

Desde el Ministerio de Sanidad defienden que no todas las comunidades pueden ofrecer todos los servicios sanitarios.

"El Sistema Nacional de Salud (SNS) es único para toda España y garantiza que toda la ciudadanía tiene acceso a los servicios y prestaciones necesarias independientemente de su nivel socio económico y de la comunidad donde resida", explican a Vozpópuli fuentes del Departamento dirigido por María Luisa Carcedo.

"El SNS organiza y coordina sus servicios con el fin de garantizar la cohesión territorial, la máxima calidad y seguridad en la atención sanitaria de toda la población y, por ello, no todas las CCAA pueden ofrecer todos los servicios sanitarios. Este es, por ejemplo, el caso de los trasplantes o de la atención a patologías infrecuentes que requieren de la más alta experiencia", señalan.

Las derivaciones se compensan con un fondo

Es aquí donde entra en juego un procedimiento reglado de derivaciones: un ciudadano de cualquier región puede tener que ser derivado en alguna ocasión en su vida a otra comunidad donde se le pueda garantizar una atención específica de la máxima calidad.

"Todos los ciudadanos desplazados temporalmente a otra autonomía, por ejemplo, durante las vacaciones, son atendidos presentando su tarjeta sanitaria, que es válida e interoperable en todo el territorio nacional", recuerdan.

Además, cuando una comunidad tiene un balance positivo por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades en relación a los ciudadanos de su región que son asistidos en otra distinta, se le compensa mediante un fondo de carácter extrapresupuestario. El procedimiento de compensación de este fondo está regulado en el RD 1207/2006, de 20 de octubre y la disposición adicional 92 de la Ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

La lista de espera se acumula en seis patologías

"La influencia que las derivaciones pueden tener en la lista de espera de una comunidad autónoma es insignificante, dadas tanto la excepcionalidad como las razones médicas por las que estas derivaciones se producen. La gran parte de la lista de espera se acumula en seis patologías (cataratas, hernias inguinales, artroscopia, colecistectomía, túnel carpiano y prótesis de cadera) y todas esas patologías no son habitualmente susceptibles de derivación entre autonomías", zanjan desde el Ministerio de Sanidad.

Y defienden que el SNS español está considerado como uno de los mejores del mundo en diversos índices internacionales en términos de calidad, equidad y eficiencia y es líder mundial en determinadas prestaciones.

Cuando hay más recursos se traduce en mayor número de profesionales y en ampliación de horarios"

En el sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario entre los sanitarios catalanes, han eludido hacer declaraciones sobre las palabras del Defensor del Pueblo Rafael Ribó. "No conocemos las cifras de las derivaciones porque no son públicas", señalan. Eso sí, reivindican a la Generalitat una inversión mayor para superar el problema de las listas de espera. "Cuando hay más recursos se traduce en mayor número de profesionales y en ampliación de horarios", señalan.

El Sindicato de Médicos de Cataluña (SIMECAT) califica de "insolidarias" las declaraciones de Ribó. "Si lo hacen es por necesidad, igual que acuden a Madrid, otra ciudad con hospitales de referencia, dado que en Barcelona sobre todo se realizan técnicas y tratamientos que no se pueden llevar a cabo en otros lugares", comentan a Vozpópuli.

El origen: los recortes de Artur Mas

Además, aclaran que los pacientes han de solicitar autorización en sus servicios de salud autonómicos y contar con la confirmación de los hospitales catalanes de referencia.

"Los recortes en sanidad efectuados por el Gobierno de Artur Mas fueron los más brutales de toda España, tanto en lo referente a presupuesto como en salarios. Los gobiernos posteriores no revirtieron lo hecho", lamentan.

Cataluña, destacan, es la comunidad con una mayor reducción del gasto en Sanidad los últimos ocho años. En concreto, dedica un 27,5% menos que antes de la crisis y a día de hoy invierte en sanidad un 28,6% de su presupuesto, mientras que la media española roza el 33%.