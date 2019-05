España impide a López dar más ruedas de prensa y celebrar reuniones políticas

Las "limitaciones a la actividad política" de las que ayer habló el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre el opositor Leopoldo López se concretan en dos prohibiciones: por un lado, no podrá dar más ruedas de prensa como las del pasado jueves y por el otro, no podrá celebrar reuniones de tipo político en la residencia del embajador español en Caracas, según indicaron fuentes gubernamentales a Vozpópuli.

Así las cosas, a Leopoldo López le será imposible reunirse con Juan Guaidó u otros dirigentes de la oposición venezolana en la vivienda oficial del embajador español, Jesús Silva, mientras se encuentre en la condición de huésped de este último.

Lo que sí podrá hacer López es comunicarse por Internet o teléfono con quien desee y para ello podrá utilizar los medios informáticos y telefónicos puestos a disposición del embajador. En febrero, por ejemplo, el Gobierno adquirió una veintena de walkie-talkies de alto nivel de seguridad con sistema de encriptación de la marca Motorola para la Embajada española en Caracas. Cada dispositivo de alta gama cuesta alrededor de 500 euros, IVA incluido.

No puede solicitar asilo político

El Gobierno español confía en que la protección a López y su familia no se prolongue mucho tiempo, "más allá de algunas semanas". Si el confinamiento del opositor y su familia se alargase, a España se le complicaría este caso ya que el opositor no puede solicitar el asilo político mientras no salga de Venezuela.

Por ello, la única opción viable sería otorgarle un salvoconducto para él y su familia con el que salir del país, pero debería tener el visto bueno del Gobierno venezolano que, a día de hoy, ejerce el régimen de Nicolás Maduro por mucho que casi sesenta países -entre ellos España- hayan reconocido a Guaidó como presidente interino.

Una opción que no implicaría a España, aunque tiene un evidente riesgo, es que la oposición venezolana organizara la salida clandestina del país de López como hizo en el pasado con el alcalde caraqueño, Antonio Ledezma, quien se encontraba al igual que el primero en arresto domiciliario hasta que pudo huir de Venezuela y viajar a España. Pero el líder de Voluntad Popular junto con Guaidó ya descartó tal posibilidad en la rueda de prensa que dio desde la puerta de la residencia del embajador español.

Las condiciones de Borrell

Las limitaciones que España impuso a López generaron malestar en España en los partidos de la oposición. "España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político", dijo Borrell a los periodistas en el Líbano.

"Ayer (López) tuvo un encuentro con la prensa, pero a partir de ahora esto será regulado de acuerdo con las condiciones que se establecerán a su estancia, España no va a permitir que su Embajada se convierta en un centro de activismo político", remachó el jefe de la diplomacia española.

El Gobierno debería liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos sin fisuras en su causa frente a la tiranía de Maduro

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estimó que el Gobierno español "desprecia la lucha por la libertad de todo un pueblo" cuando tilda de "activismo político" la labor de López, al tiempo que aseguró que "el Gobierno debería liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos sin fisuras en su causa frente a la tiranía de Maduro".

Sánchez desprecia la lucha por la libertad de todo un pueblo tildándola de “activismo político”. Lamentable, @JosepBorrellF, el Gobierno debería liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos sin fisuras en su causa frente a la tiranía de Maduro 🇻🇪 https://t.co/721JJAC53A — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de mayo de 2019

Por su parte, la diputada electa del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, subrayó a Borrell que López no lleva a cabo "activismo político", sino el "más esencial y admirable activismo democrático" en Venezuela. "Y el Gobierno de España debe apoyarlo con toda convicción y energía, sin matices ni muecas cursis ni condiciones", aseveró.

El número dos del PP a las elecciones europeas, Esteban González Pons, incidió en la misma línea al hacer hincapié en que el Ejecutivo socialista se equivoca "al no dejarle hacer política" al opositor venezolano tras el indulto presidencial de Guaidó.