Trapero reniega del 'procés' y asegura que ha respetado el orden jurídico constitucional

El que fuera máximo responsable de los Mossos d'Esquadra durante el procés Josep Lluís Trapero se desmarca de la hoja de ruta independentista y subraya su respeto a la Constitución. Así lo deja plasmado en el escrito de defensa que ha remitido a la Audiencia Nacional, en el que niega haber cometido delitos relacionados con la hoja de ruta independentista catalana, por lo que pide su absolución.

En su escrito la abogada Olga Tubau indica, de forma categórica, que el exmajor de los Mossos d'Esquadra "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado por el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña para alcanzar la independencia de Cataluña y su proclamación como Estado soberano e independiente en forma de república".

Asimismo, la letrada sostiene que su defendido ha actuado desde "el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y del Ministerio Fiscal", según consta en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Pérez de los Cobos

En el mismo sentido, señala que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, conocía el plan propuesto por los Mossos para ese día, consistente en el envío de 'binomios' a más de 2.000 centros de votación, y que no presentó ninguna objeción al respecto.

Trapero está procesado por la Audiencia Nacional, y declaró como testigo en el juicio al 'procés' que se está celebrando el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas. En su escrito, mantiene la tesis que dijo durante su testifical en el Supremo. Trapero se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por rebelión.

En su comparecencia ante el juez Manuel Marchena, el exjefe de los Mossos dijo que tenía previsto un plan para detener al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont desde dos días antes de que el Parlament de Cataluña aprobase la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.

"Cierta gravedad"

“El 27 de octubre yo llamo al fiscal superior y al presidente del TSJC y les comento por teléfono que el cuerpo está disposición de esa Fiscalía y del órgano judicial porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlament”, aseguró, según informa Europa Press.

“Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que era una cosa que tenía cierta gravedad y nos ponemos a disposición del órgano judicial, especialmente por si había algún tipo -si lo ordenaban- de acciones que teníamos previstas desde dos días antes”, añadió entonces.