Jordi Sànchez: "Un golpe de Estado necesita armas y Ejército y eso no ocurrió en Cataluña"

El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez,que tiene suspendidos de forma temporal por el Tribunal Supremo sus derechos como parlamentario catalán,rechaza que en el 'procés' haya habido violencia, tal y como sostienen el magistrado Pablo Llarena y la propia Fiscalía del Alto Tribunal. En una entrevista concedida a 'Vozpópuli' mediante un cuestionario desde la prisión de Lledoners, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) sí reconoce que la independencia ha provocado tensión, aunque asegura que ha sido provocada "por los actores políticos, no por los ciudadanos".

¿Es consciente de la división que ha generado el 'procés' en la propia sociedad catalana?

Yo no hablaría de división social. Sí de mayor polarización. La situación social en Cataluña no es peor a la que existe en otros ámbitos sociales y territoriales de España. Y fundamentalmente, como ocurre en España, la tensión es protagonizada mayoritariamente por los actores políticos, no por los ciudadanos. Si me interpela sobre si existe una polarización mayor que hace 10 años, le diré que sí. Si me dice si hay fractura, ruptura, confrontación en las calles o miedo, les diré que no. Nuestra propia prisión provisional genera mucha frustración.

¿Merece la pena la división que ha generado en la sociedad catalana el intento de independencia?

Insisto. No creo ajustado a la realidad hablar de división. Invito a los lectores de 'Vozpópuli' a visitar Cataluña las próximas fechas. La existencia de momentos puntuales de tensión no se puede generalizar.

¿Considera que tiene algún tipo de responsabilidad en la violencia del 1-O?

La violencia del 1 de octubre se generó por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Fíjese, sólo donde hicieron acto de presencia la Guardia Civil y la Policía Nacional hubo violencia. Y por supuesto fue violencia policial.

¿Qué le parece que les llamen golpistas? ¿No lo son?

Es evidente que esa criminalización no tiene base jurídica. Un golpe de Estado necesita armas y Ejército. Eso no ocurrió en Cataluña en ningún caso.

¿No cree que lo que hicieron fue atentar contra la Constitución de un Estado democrático?

Yo no he atentado contra ninguna Constitución. Yo ejercí los derechos políticos de expresión, manifestación y libertad ideológica que la Constitución dice amparar. ¿Cual es el atentado a que usted se refiere? ¿Hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en un referéndum? ¿Defender políticamente y pacíficamente que Cataluña pueda ser independiente? Fíjese que tanto la organización de un referéndum como la declaración de secesión de una parte del Estado español sin uso de la violencia armada fue despenalizada del Código Penal, en el 2005 y 1995, respectivamente.

Según el índice Business Insider España es el 19° país más democrático del mundo. Según el Democracy Index, también. Bélgica es el 32. ¿No cree que esos datos contradicen el discurso del independentismo?

Durante muchos años he ejercido como profesor de Ciencia Política. Lamento no conocer ese índice ni los indicadores que lo integran. Pero no tengo dudas de que hoy la mayoría de los estados tienen una necesidad de reordenar el funcionamiento de sus instituciones y poderes para mejorar la calidad democrática. Es normal. Estamos en el siglo XXI y las bases de los estados democráticos descansan muchas veces en parámetros del XX e incluso del XIX en algunos casos.

¿Coincide con Quim Torra en que los españoles son inferiores a los catalanes por hablar castellano?

Sólo un imbécil y un racista puede decir eso que usted atribuye erróneamente a Quim Torra. El president Torra no ha escrito nunca esas palabras.

¿Qué pensaría si un dirigente de cualquier territorio de España dijese eso de los catalanes?

En Cataluña todos los ciudadanos dominan y hablan el castellano, sin ninguna limitación. Es más, los resultados escolares en las pruebas estandarizadas que se hacen a todos los alumnos de una misma edad escolar demuestran que los alumnos catalanes tienen un conocimiento de la lengua castellana equivalente a la del resto de alumnos de las otras comunidades.

¿Un catalán es menos catalán por hablar castellano o por no ser independentista?

Si alguien cree eso, le diré que es otro pobre imbécil e ignorante. Tan ignorante como los que creen que en Cataluña se persigue a quien habla en castellano, o tan imbécil como los que sabiendo que no es cierto llevan años mintiendo sobre estas cuestiones a la ciudadanía española.

¿Para qué quieren la independencia? ¿Cree que a Cataluña le iría mejor si fuese independiente del resto de España?

Creo en el derecho democrático de los catalanes para decidir cual debe ser el futuro político de Cataluña. Y si una mayoría de los catalanes quiere la independencia, sin lugar a dudas el futuro será mejor para todos (españoles y catalanes) si acordamos una separación.

¿Qué solución hay para el 52% de catalanes que no quieren la independencia?

Si realmente son una mayoría, Cataluña no será independiente. No creo ni apoyo una independencia que se haga en contra de una mayoría de la población.

¿El referéndum sobre la independencia es la única solución al problema?

Yo no he encontrado otra solución más democrática donde todos los ciudadanos, sin intermediación y con la misma capacidad de decisión (una persona un voto y cada voto el mismo valor). Estoy abierto a estudiar otras soluciones democráticas.

¿Un referéndum en qué condiciones? ¿Bastaría un 51%? ¿Un 60%?

Esta es una pregunta inteligente. No hay duda de que hay que fijar condiciones, y no sólo con el porcentaje de participación, con el porcentaje de resultados, sino también sobre qué tipo de pregunta, cuantas respuestas (binarias o múltiple), sobre cláusulas para blindar un período de tiempo donde no se podría volver a plantear un referéndum…

¿Estarían dispuestos a que toda España votara en el referéndum?

Como votación indicativa no me importaría. Como mandato vinculante no tendría ninguna razón de ser. Si tomamos el 'demos' de toda España estaríamos ante un escenario donde el 84% decidiría sobre el futuro del 16% restante. No me imagino con qué argumento todo el Reino Unido podría votar para decidir el futuro de los escoceses.

¿Cómo sería la transición hacia la independencia? ¿Los catalanes que no quieran la independencia podrán vivir en Cataluña? ¿Perderán su derecho al voto?

Evidentemente podrán vivir en Cataluña. Como hoy los independentistas vivimos en España y podemos votar. Nadie perderá ningún derecho. Ni nadie tendrá que renunciar, si no quiere, a la nacionalidad española. Hay muchos países donde se admite la doble nacionalidad.

¿Cree que hoy en Cataluña tienen más peso los CDR que los electos por el pueblo en las urnas?

En absoluto, es ridículo quien crea que eso es cierto. Creo que es necesario que los medios de comunicación españoles hagan un esfuerzo y no confundan la legítima línea editorial con el rigor informativo. Sus lectores les tienen como referencia y se merecen una veracidad informativa y unas fuentes contrastadas. La opinión es libre e imprescindible, pero los hechos deberían ser sagrados. Cataluña es una realidad social y política muy alejada a como se ha perfilado los últimos años a través de algunos medios de comunicación del Estado.