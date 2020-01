Investidura de Pedro Sánchez, en directo: resultado, discurso y reacciones

Reacciones a la investidura de Pedro Sánchez, en directo: última hora

17.33 El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha considerado que "el precio de la gobernabilidad" lograda este martes en el Congreso "serán concesiones que nos perjudicarán como españoles, discriminación entre territorios y entre personas".

17.25 El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo(PP), da la enhorabuena a Pedro Sánchez por su investidura. "Le corresponde gobernar y le deseo, por el bien de todos, más acierto que en la elección de sus socios".

17.21 Pablo Echenique, que será el próximo portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos describe las lágrimas de Iglesias como "las lágrimas de la gente normal. De la gente humilde y trabajadora".

17.15 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este martes que con el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez se abre "una oportunidad" para avanzar en el nuevo estatus de autogobierno vasco.

16.51 Echenique, nuevo Portavoz en el Congreso de Unidas Podemos.

16.50 La Junta Electoral Central (JEC) no ha inhabilitado a Quim Torra como presidente de la Generalitat, sino como diputado del Parlamento catalán, ya que entiende que la función de la administración electoral se limita a los cargos electos.

16.38 Coalición Canaria (CC) no acepta las disculpas de Ana Oramas, quien se enfrenta a un expediente disciplinario. El secretario general de CC, Jose Miguel Barragán, afirma que las disculpas “no son suficientes".

16.28 La investidura de Pedro Sánchez pondrá fin a partir de mañana a 254 días de Gobierno en funciones, desde las elecciones del 28 de abril del año pasado, un tiempo extenso que, sin embargo, no supera los 315 días que estuvo Mariano Rajoy durante prácticamente todo 2016.

16.20 La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que con la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo no sólo se ha puesto fin al bloqueo político sino que, además, el sistema democrático ha superado la "prueba de fuego" a la que, desde su punto de vista, le ha sometido la derecha en general y el PP en particular.

16.16Rosa Díaz, co-fundadora de UPyD y ahora cercana al PP acusa al PSOE de haber "traicionado" a todos los españoles. "No nos la han jugado los delincuentes sediciosos, ni los bolivarianos, ni los testaferros de ETA. Diputados del PSOE, ustedes nos la han jugado. Ustedes nos han traicionado y todos pagaremos por ello", ha dicho.

16.13 La Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria se reunirá este miércoles, 8 de enero, a partir de las 19.00 horas, en la sede regional, para analizar las consecuencias del voto en contra del PRC a la investidura de Pedro Sánchez sobre el pacto de Gobierno que ambas formaciones mantienen en la región. "El PRC ha traicionado su palabra, su firma y todos los acuerdos que había asumido", advierten en el PSOE.

16.11 La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha celebrado este martes que España haya "roto el bloqueo" con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

16.00 El secretario general de Podemos y futuro vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, va a nombrar al secretario de Economía de su partido, Nacho Álvarez, y a la portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra, secretarios de Estado de Economía Social y de Derechos Sociales, respectivamente, y al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, su jefe de gabinete.

15.58 La entrada de Podemos obliga a un reparto de competencias dentro del propio Consejo de Ministros. El partido morado asumirá los ministerios de Igualdad, para Irene Montero; Trabajo, para Yolanda Díaz; Universidades, Manuel Castells; y Consumo, Alberto Garzón.

15.50 La diputada y número uno de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha sido de las primeras en comparecer después de la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que dan "un voto de confianza" al nuevo ejecutivo.

15.40 "Con el Gobierno de la Coalición Progresista, España abre un tiempo para reivindicar el diálogo y la política útil", celebra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

15.35Ione Belarra (Podemos): "Sí, se pudo. Sí, se puede. Y más que vamos a poder si es con vosotras de la mano". Belarra llevará la Agenda 2030 como secretaria de Estado dentro de la vicepresidencia del líder de Unidas Podemos. Antes dependía de Moncloa y tenía como comisionada a Cristina Gallach.

15.23 María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, ha comparecido para los micrófonos de La Sexta y ha asegurado que "es un Gobierno que durará cuatro años porque todas las piedras en el camino nos han hecho fuertes".

15.22 Iglesias menciona en Twitter a Aina Vidal, diputada de los comunes que ha acudido este martes a votar pese a que padece una grave enfermedad.

15:10 Oramas felicita a Sánchez. Cuando han acabado de saludar a los suyos, Sánchez ha recibido también la felicitación de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien ha votado contra su investidura saltándose las directrices de su partido.

15.08 Meritxell Batet acudirá a las 17.30 al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI el resultado de la votación en la que Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno.

15.05 Comienzan las primeras felicitaciones por parte de los representantes de la UE. "Enhorabuena al presidente Sánchez por su reelección", dice el presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli.

15.02Pablo Casado resume así la sesión: "Sánchez es el ultra, como sus socios radicales, porque ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la tolerancia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad individual y la de prensa. Ultra es quien rebasa los límites, y no han dejado de hacerlo".

14.58 Sánchez no se ha parado ante los medios de comunicación, pero ha asegurado que está "muy contento". Ha sido una investidura muy reñida, decidida por dos votos de diferencia entre 'síes' y 'noes'.

14.50 La presidenta del Congreso, Meritxel Batet acude a Zarzuela, tal y como indica el reglamento, a informar al rey de la elección de Sánchez como presidente del Gobierno.

14.45 Con un escueto tuit Pablo Iglesias ha dicho la suya tras la investidura de Sánchez: "Sí se puede". El mismo lema que se ha podido escuchar en el hemiciclo tras la proclamación de los resultados.

14.40 El líder de Unidas Podemos, Pablo iglesias, emocionado después de que Pedro Sánchez lograra este martes la confianza del Congreso para un nuevo mandato como presidente del Gobierno. Junto a él, Pablo Echenique. EFE/Juan Carlos Hidalgo

14.35 A la sexta va la vencida. Eso es lo que debe pensar Pedro Sánchez, que ha adaptado al 'sanchismo' el famoso "a la tercera va la vencida". En total ha necesitado seis votaciones de investidura para ser elegido como presidente del Gobierno. Entre medias, la moción de censura a Mariano Rajoy le permitió acceder al poder. Ahora, con 167 votos a favor, el socialista volverá a ser liderar el Ejecutivo español.

14.33 El líder de Podemos Pablo Iglesias entrega un ramo de flores a la diputada Aina Vidal, que ha acudido a votar pese a la grave enfermedad que padece.

14.27 Sánchez saca la investidura adelante en segunda votación con 167 votos a favor y 165 en contra. Gracias también a 18 abstenciones: las de ERC y EH Bildu. "Queda otorgada la confianza al candidato Padro Sánchez Castejón. Se levanta la sesión", ha concluido Meritxell Batet entre los aplausos del PSOE y de Podemos.

Gritos de "Sí se puede" desde las filas de la formación morada, socios de la primera coalición de España. Casado ha sido el primero en felicitar a Sánchez, seguido del portavoz de PNV Aitor Esteban y de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

14.20 El único diputado de Teruel Existe, Manuel Guitarte, mantiene su 'sí' a Pedro Sánchez.

14.09 Fernández Vara afirma que "el PSOE nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España". El presidente de la Junta de Extremadura no ha acudido a la sesión de investidura, pero ha defendido que "dialogar" y recuperar para la política la gestión de los problemas del país "no puede ser malo".

14.05 La segunda votación a la investidura de Sánchez transcurre sin sorpresas. Oramas mantiene su no al dirigente socialista.

13.57Meritxell Batet anuncia el inicio de la votación y recuerda el artículo 85 del Reglamento del Congreso. "Ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento de los diputados", ha emplazado.

13.52 La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra (PSOE), habla de "matonismo" de las "derechas radicalizadas". "La democracia se apoya en que forma Gobierno quien tiene más apoyos, pero también porque la oposición acepta el resultado. Hemos visto unas derechas radicalizadas que han insultado, han cuestionado el derecho a formar Gobierno y que han lanzado campañas de matonismo contra diputados de otros partidos. Para impedir la primera regla de la democracia", ha afirmado. "Aquí hay 167 valientes. Gente, sobre todo, honesta. Dejen de reivindicarse como constitucionalistas mientras pisotean cada uno de los valores de la Constitución". Se despide agradeciendo emocionada a Sánchez el "no haber perdido nunca la fuerza". Se funden en un abrazo.

13.51 La votación arrancará en breve. Comenzará con la diputada socialista Dolores Narváez.

13.50 El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, explica por qué los 52 diputados de su partido han abandonado el hemiciclo durante la intervención de Bildu: "A la vista de que la presidenta del Congreso tolera todo tipo de atropellos, que aquí se falte a su majestad el Rey y se falte al orden constitucional, hemos decidido no estar presentes durante la infame intervención de los representantes de Bildu".

13.49 Turno para Isidro Martínez, de Foro Asturias. El diputado confirma su "no" a la investidura de Pedro Sánchez.

13.47 El diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero reitera ante Aitor Esteban y Pedro Sánchez que "Navarra no quiere ser Euskadi". "Señor Sánchez. Usted mañana va a prometer la Constitución al Rey. Y lo va a hacer de la mano de quienes odian España. Imagino que lo hará por imperativo legal. No le vamos a perdonar que ponga al PNV como interlocutor de Navarra. En Navarra todos saben que el mayor enemigo del régimen foral de Navarra es el nacionalismo vasco. En Navarra no queremos ser Euskadi", ha zanjado en un duro tono contra el aspirante a presidir el Gobierno.

13.42 La número uno de la CUP Mireia Vehí asegura que "nuestro independentismo es antifascista y en este Estado, la amnistía y autodeterminación son imprescindibles"."Tienen un problema con la democracia. No soportan ni la pluralidad, ni la inteligencia ni la disidencia. Señor Abascal, pare de hacer comentarios racistas", ha dicho.

13.33 Turno para Oskar Matute, diputado de EH Bildu. Todos los diputados de Vox salen del Hemiciclo. El miembro de la Mesa del PP, Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Suárez, le da la espalda como hizo el sábado cuando habló Mertxe Aizpurua. Matute le achaca a Suárez Illana que actúe como un jurado del programa televisivo de La Voz.

"Estamos aquí para defender a los explotados de los explotadores". Repite que se abstendrán. Recordó la proclama zapatista que dice: "El pueblo manda y el gobierno, obedece".

13.32 El ministro 'in pectore' de Universidades, Manuel Castells, se encuentra entre los invitados en el palco de autoridades.

13.30 El portavoz del PNV, Aitor Esteban, defiende su sí a Sánchez "para intentar salir de la profunda crisis en la que se encuentra el Estado". "Muchos salimos abochornados por el espectáculo que se vivió en el hemiciclo el sábado y domingo. Nadie está legitimado para interrumpir y obstaculizar el pleno", ha afeado.

"Comienzan a expandir la idea de que éste será un Gobierno ilegítimo", acusa a la derecha, han hecho ustedes un flaco favor al Rey, porque buscan identificarlo con sus posturas".

13.27 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que este miércoles "se consuma el fraude electoral de Pedro Sánchez", que ha "engañado" a los ciudadanos.

13.25 La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, a Sánchez. "Ustedes les han regalado a ERC una consulta a Cataluña mientras le dicen en la cara que les importa un comino la gobernabilidad de España. Ya que habla de Azaña, aprenda de él y de lo que decía de Companys que ha vivido en desobediencia", ha criticado.

"Nosotros, Ciudadanos, sí hemos propuesto una alternativa, porque las hay, igual que las había en Europa. Sepa que podría haber aislado a los independentistas y a los radicales, en el que gobernase en minoría usted solo, pero con grandes acuerdos de Estado. ¿Están diciendo que la señora Oramas ha hecho un Tamayazo, que es una tránsfuga?. ¿No hay nadie que se salte la disciplina de voto para garantizar la convivencia?", ha emplazado, de nuevo, al PSOE.

13.17 "El PSOE ha sido cómplice de todo eso. Sánchez ¿cree que me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino". Ello me haría votar que no, pero cuando estoy frente al puto cristal pienso que creo en el diálogo. Creemos en la paz y en la palabra frente a la violencia y el odio. No somos como ellos". Diputados gritan "vivas" a la Policía, la Guardia Civil, los jueces y al Rey.

13.13 Por ERC toma la palabra Montserrat Bassa en nombre de los presos. "Nos han robado tiempo por ello. Señor Sánchez, le hablo como familiar de una presa política catalana. Nos seguiremos movilizando porque no solo los jueces: ustedes también son verdugos porque está en sus manos cambiar las leyes". Y recurda a Junqueras, Turrull, etc. "Prefieren encarcelar antes que reconocer un derecho democrático como la autodeterminación. Ustedes (PSOE) también son verdugos", dice Bassa.

13.08 Turno para Tomás Guitarte. "Es obvio, pero esta no es mi postura personal, sino de Teruel Existe", dice antes de defender su voto a favor de Sánchez. "Apoyaremos al candidato con más apoyo. Por responsabilidad institucional y porque queremos un Gobierno que tome medidas ya. Creemos que ya es hora de que el Gobierno se tome en serio el problema que supone la España vaciada.

El apoyo que damos conllevará una exigencia del acuerdo que hemos firmado. La sociedad turolense no aguantaría una segunda frustración, como ocurrió con la firma que ya hubo con Zapatero", ha señalado el turolense afincado en Valencia. Al diputado de la plataforma sí le aplauden.

13.06José María Mazón, diputado de PRC, defiende su 'no'. "Se nos pide el apoyo para un Gobierno que va a durar lo que quiera ERC. Nos piden un cheque en blanco para lo que acuerde un Gobierno de coalición. Que haya un referéndum en Cataluña en el que no participen el resto de españoles. Pone en riesgo a las autonomías. Queremos un Gobierno estable para España. Pero no a cualquier precio. Me dijo que no me entendía, señor Sánchez. Si lo acordado en esa mesa lo votase toda España, votaría sí. Si solo se vota en Cataluña, votaré no", ha zanjado.

13.03 Néstor Rego (BNG): "Defender Galicia y la democracia nos lleva a votar sí. Porque hemos conseguido un acuerdo que ayudará a mejorar la vida de los gallegos y gallegas. Y porque ante esta ultraderecha no caben vacilaciones".

13.00 Pedro Quevedo (Nueva Canarias). Pide respeto a sus ideas y a la decisión de su partido de votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. "Vamos a cumplir lo que dijimos el otro día. O hay un Gobieno aquí o hay bloqueo. O hay un Gobierno aquí o vamos a terceras elecciones". El hecho de que salga adelante la investidura, dijo, "solo beneficia a los que han estado sufriendo el bloqueo político: la gente. Y ni les cuento Canarias que depende de un presupuesto

12.57Ana Oramas, diputada de CC, defiende su 'no' a Sánchez y pide perdón a su partido "por las formas" en las que decidió cambiar el sentido de su votyo. "Quiero pedir disculpas a mi organización política. Pido disculpas a los compañeros de mi organización. Los que hoy me dicen que soy una valiente son los que hace una semana me llamaron corrupta. Ni soy una facha, ni esta gente del PSOE ni los que votan de Podemos están con los terroristas. No podemos contribuir a esto. Dignidad", ha dicho para después pedir dignidad.

Ni un solo diputado del Congreso se ha levantado a aplaudir a Oramas.

12.55 El diputado de Compromís Joan Baldoví: "Nosotros cumpliremos, esperamos que este documento se cumpla también", esgrime Joan Baldoví, diputado de Compromís el acuerdo firmado con el PSOE para votar sí a la investidura de Pedro Sánchez". Dirigiéndose a las filas del PP y Vox les ha dicho que "más que una tila, les hace falta educación".

12.50 Íñigo Errejón da la enhorabuena y las gracias a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Hace broma con la bancada del PP, a quienes les dice que cuando tenga algún motivo también les felicitará. termina el discurso y estrecha la mano con Pablo Iglesias al subir a su escaño.

12.45 Laura Borràs (JxCat): "Las circunstancias no tienen nada de normales. Ustedes contribuyeron a la aplicación del artículo 155. En España no existe la separación de poderes. No podemos votar en contra de Cataluña. Pese a su oposición, el Parlamento reconoce como eurodiputados a Junqueras, Puigdemont y Comín. Rectifiquen. El destino es la nulidad de un juicio y una sentencia construidos desde la vulneración de derechos fundamentales. Si no son propuestas cosméticas estaremos ahí".

12.40 La bancada del PSOE se levanta a aplaudir a Pablo Iglesias antes de que comience su intervención. Sus primeras palabras son para Aina Vidal, la diputada de la fromación morada que no pudo acudir a la votación del pasado domingo debido a una grave enfermedad. "Muchas gracias por estar aquí, Aina", ha agradecido conmocionado. Gran parte de la Cámara le rinde un emotivo aplauso.

12.39 Juan José Cortés, ex diputado del PP, se coloca en los asientos del palco de prensa.

12:38 JxCat sale para no escuchar a Abascal. El grupo de JxCAT ha salido del hemiciclo durante el discurso de Santiago Abascal.

12.33 El presidente de Vox, Santiago Abascal, arranca su intervención condenando el asesinato machista de ayer en Esplugues de Llobregat, donde un joven mató a su esposa y a su hija de tres años. Aprovecha para defender su propuesta de una ley de violencia intrafamiliar. "Nos preocupan todas las víctimas", explica. A continuación enumera todas las manadas" integradas por "extranjeros".

12.28 Casado recuerda a Sánchez otra frasde de Azaña: "Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España". "Ha preferido convertirse en el hombre de paja del nacionalismo".

"El nacionalismo no pretende la integración ante la rendición socialista", ha dicho Casado. "Su disfraz de moderado se le ha caído. Ha desertado de sus obligaciones constitucionales. Ahora el problema lo tiene usted. Si cumple con sus socios antisistema, romperá España. Si no, le echarán a la calle", ha advertido.

12.24 La intervención de hoy por parte de Esquerra Republicana la hará Montse Bassa, para dar voz a los presos y presas políticas en este pleno de investidura.

12.20 Turno de Pablo Casado, que tendrá cinco minutos de intervención. Reivindica la figura del Rey Felipe VI entre "vivas". También rinde "homenaje" a las víctimas del terrorismo "ultrajadas" el pasado domingo por la diputada de EH Bildu, Merche Aizpurúa.

El dirigente popular insiste en que no se vota una investidura, sino un "cambio de régimen". El PP sitúa al PSOE fuera de la Constitución y habla de "Gobierno contra el Estado". El líder popular asegura que "los ultras" son Sánchez y sus socios. "Su disfraz de moderado se le ha caído con todas sus mentiras".

12.17 Sánchez parafrasea a Azaña: "Se comprobará que todos somos hijos del mismo sol y súbditos del mismo Rey. (...) Nadie tiene el derecho de monopoliar el patriotismo". La mención al presidente de la República ha provocado aplausos en las bancadas de PSOE y Podemos y revuelo en las filas de PP, Vox y Cs.

12.15 El dirigente socialista ha vuelto a plantear nada más comenzar su discurso que propondrá un acuerdo para buscar una fórmula con la que se impida que se repita el bloqueo. Este martes no ha profundizado con qué fórmula, pero el pasado mes de junio el líder socialista propuso una reforma constitucional del artículo 99, el que tasa el procedimiento de elección de presidente del Gobierno tras cada renovación de las Cortes.

12.12 Batet pide silencio a la bancada de las derechas. La presidenta del Congreso pide silencio a varios diputados, entre ellos a Teodoro García Egea. "Respeten al orador", se queja Sánchez, para luego afear a las derechas que han ido "cambiando de pretexto para ganar tiempo" pero que ellos solo querían que gobernaran las derechas.

12.05 Sánchez arranca su intervención con los aplausos de la bancada socialista. Apela a "la España que quiere avanzar" y atacando a la "curiosa coalición variopinta que votará en contra de su investidura. "Comprendo la frustración de las fuerzas conservadoras. Si es que lo han intentado todo y han fracasado", ha ironizado.

12.00 La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, inaugura la sesión de investidura en la que previsiblemente el líder socialista Pedro Sánchez sacará su investidura como presidente del Gobierno adelante. A partir de las 12.45 arranca la votación de investidura más reñida de la democracia.

11.59 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que "sería una muy mala noticia" que algún diputado socialista se saltara la disciplina de voto y pusiera en peligro la investidura de Pedro Sánchez, por lo que, aunque su partido pactó una abstención, ha puntualizado: "Estaremos atentos a las votaciones".

11.50 La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, a su llegada al Congreso de los Diputados donde este martes se celebra la tercera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. EFE/Zipi

Oramas ha sido la única diputada en dar la sorpresa durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. La canaria ha cambiado el sentido de su voto de la abstención al 'no' porque "Sánchez está arrodillado ante el secesionismo".

11.42 El líder del PSC, MiquelIceta (de espaldas), saluda al diputado socialista y ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, a su llegada este martes al Congreso. EFE/Chema Moya

El líder del PSC ha hablado de presiones "inaceptables" y "excesos indecentes" contra el PSOE. "Estamos más unidos que nunca", dice.

11:35 Llega Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, acompañado de Iván Redondo y altos cargos de La Moncloa.

11.30 Los comunes abogan por abrir el melón del indulto a los presos independentistas tras la formación del Gobierno progresista de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en el que también contarán con representación. El sociólogo Manuel Castells será ministro de Universidades a propuesta de Colau.

Jaume Asens, cabeza visible de Catalunya en Comú en el Congreso de los diputados, ha señalado en una entrevista publicada hoy por el medio catalán Crític que "cuando se constituya el Gobierno habrá que abordar el indulto".

11:23 El popular Teodoro García Egea, al llegar al Congreso de los Diputados: "Hoy se consuma el fraude electoral de Sánchez. Es un fraude electoral que afecta también a sus propios votantes y a los diputados socialistas. Han engañado a sus votantes presentando un programa distinto al que votaron. Sánchez va a ser investido con los votos de EH Bildu y ERC, los que quieren destruir España"

11.17 La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha anunciado este martes en Twitter que su partido acudirá a los tribunales para denunciar las presiones que están recibiendo sus diputados en los últimos días.

11.12 El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, afea las "presiones" en TVE. "He recibido algún mensaje de aquellos que dicen hablar en nombre de los españoles. Hay que ver qué fácil es hablar en nombre de todos los españoles", ha ironizado.

11.06Aitor Esteban, portavoz del PNV, en TVE: "Este Gobierno sí puede suponer un cambio en la forma de arreglar las cosas, para enfrentar problemas que solo se quieren contestar hasta ahora con la ley inamovible y la intransigencia".

11.00 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cargado contra PP, Vox y Ciudadanos y ha abogado por la "alianza progresista" conformada pode PSOE y Podemos. Colau ha sido la encargada de proponer al nuevo ministro de Universidades : el sociólogo y economista Manuel Castells.

10.55 La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que los socialistas están abusando de "aspavientos victimistas" ante la investidura porque la "mayor presión" que sufren es la de atender a su conciencia como demócratas y no apoyar a Sánchez.

10.50 El portavoz de Teruel Existe, Amado Goded, ha explicado en Antena 3 que el diputado de su partido, Tomás Guitarte, ha pasado la noche en un lugar sin determinar por cuestiones de seguridad después de recibir amenazas para que cambie el sentido de su voto del 'sí' al 'no'. Por ahora, su apoyo al dirigente socialista está garantizado.

La plataforma decidió su voto a favor de Sánchez en una reunión el pasado 31 de diciembre antes de conocer el acuerdo entre PSOE y ERC tal y como pudo saber Vozpópuli.

10.40 PSOE y Podemos han reunido a sus grupos parlamentarios antes del pleno para repasar que estén todos y que nadie tenga dudas del voto a emitir. la iniciativa tiene lugar después de las presiones denunciadas por varios dirigentes socialistas para que rompan la disciplina de voto.

10.30 De prosperar la investidura, España será testigo del primer Gobierno de coalición de la historia democrática. El Ejecutivo entre PSOE y Podemos tendrá 20 ministerios, con tres vicepresidencias, según ha sabido Vozpópuli. Son tres carteras más que el actual Consejo de Ministros, en el que se esperan varios cambios de nombres y competencias.