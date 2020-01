Pablo Iglesias se despide a lo grande de La Tuerka: entrevista a Zapatero y Roures

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dejará de presentar su programa en La Tuerka debido a su inminente entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha anunciado el propio Iglesias en su cuenta de Twitter. Y se despedirá a lo grande, entrevistando al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al empresario Jaume Roures.

En su mensaje, el programa 'Otra vuelta de Tuerka' explica que su presentador "tendrá que abandonar el programa muy pronto", aunque apunta que en las próximas semanas emitirá varias entrevistas ya grabadas.

Una de ellas tiene como protagonista a Zapatero (17 de enero), mientras que las otras tienen como invitados al periodista de La Marea y tertuliano en La Sexta Antonio Maestre (24 de enero) y finalmente al empresario y productor cinematográfico Jaume Roures (31 de enero), en el último programa en el que Iglesias ejercerá de presentador.

El programa ya ha adelantado unas primeras imágenes de dichas entrevistas. En la conversación con Zapatero, el expresidente del Gobierno le dice: "Ahora tú eres más entrevistable que yo".

Acabamos OVT con estas 3 entrevistas. Han sido 147 entrevistas en 5 años con las que he aprendido muchísimo. Gracias al equipazo de La Tuerka y Público TV. Eso sí, con la ayuda del equipo de Podemos, buscaré ratos para entrevistar a personas interesantes. Si no no sería yo 😉 pic.twitter.com/epgqyVj6z7