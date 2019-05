Iglesias se aleja del gobierno y un sector de Podemos exige responsabilidades por la derrota

En el trasfondo están los problemas internos en Podemos. El sector crítico se está armando. Todavía no tiene un candidato seguro, pero hay movimientos y Madrid podría convertirse una vez más en epicentro de la batalla . La caída de Isa Serra ha sido muy grave y varios sectores del partido consideran que hace falta ya hablar de proyecto. “Toca pensar y volver a empezar. Toca recordar que nada grande se puede hacer sin grandeza”, dijo Ramón Espinar en la noche del domingo.

Por otro lado, desde el sector más afín a Iglesias comentan que el peso de los dirigentes territoriales se ha desplomado y la paradoja es que, en la derrota, el pablismo se ha reforzado en cierta medida. Podemos ha perdido presencia todo el territorio nacional, y " lo poco que queda lo controla Iglesias ”, afirman. La Rioja, Baleares y Canarias son territorios donde el secretario general de Podemos puede garantizar ante Sánchez de que sin el acuerdo nacional no habrá ejecutivos socialistas.

Tampoco lo ha hecho Montero, mantenida al margen de la campaña electoral, para que no le salpicara un previsible batacazo, como adelantó Vozpópuli . Pero la caída ha superado las expectativas, con Madrid como epicentro del terremoto . Pero va despuntando un sector crítico que sí quiere dimisiones y hasta una convocatoria adelantada del congreso.

Pacto Rivera-Sánchez

La apuesta del líder de Podemos sigue siendo la misma: una coalición. Pero el vocabulario ha cambiado, y ahora se emplea la palabra “modestia”. En el PSOE ven esa posibilidad más lejos que nunca. Sánchez ya ha movido ficha para buscar una entente con Ciudadanos. En Aragón y Castilla y León podrían darse intercambios de poder regional.

Rivera necesita tener al menos a un barón después de una década al mando de su partido. Aunque en el PSOE evitan dar demasiados saltos de alegría. “Lo del domingo no ha sido una victoria contundente ni mucho menos. Y lo del gobierno veremos, no está resuelto y no va a ser fácil hacerlo”, explican dirigentes socialistas madrileños.