Villarejo y su clan presumían de que Garzón favoreció a un narco vinculado al excomisario

La estrecha relación del exjuez Baltasar Garzón con el clan Villarejo le llevó a filtrarles alguna decisión sobre sus investigaciones como magistrado de la Audiencia Nacional. Al menos eso sucedió con la causa de un presunto narcotraficante buscado en EEUU y Francia. Garzón les avanzó que iba a adoptar una decisión favorable a este sospechoso por el que los colaboradores de Villarejo estaban muy interesados. Ese interés se debía a que este fugitivo hacía negocios Villarejo y sus empresas.

Este empresario se llama José María Clemente Marcet, buscado internacionalmente por narcotráfico y blanqueo de capitales. Villarejo y sus policías afines le llamaban con el mote de Bambi o Scorpy, según consta en la investigación del caso Tándem por la que el excomisario lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional hay dos grabaciones en las que Villarejo y uno de sus principales colaboradores Enrique García Castaño, hablan sobre la filtración de su amigo "Balta" [Garzón] acerca de este empresario y los negocios que el excomisario tiene con él.

Además, el nombre de Clemente Marcet aparece en un informe policial sobre la matriz de las empresas de Villarejo llamada Cenyt. Según dice, en 2008 le concedió a Bambi un crédito de 1,2 millones de euros a nombre de la sociedad Mombasa Inversiones SL. El beneficiado de aquella operación de crédito acabó siendo la firma Cenyt Parking SL, representada por Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo en la actividad empresarial que desarrolló en paralelo a la Policía.

Dos causas con Garzón

La revista Interviú publicó en 2005 que Garzón investigaba a este presunto narcotraficante en dos causas (diligencias previas 23/2003 y 14/2004). La primera guarda relación con un alijo de droga descubierto en el avión del príncipe saudí Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan; y la segunda, con el gallego José Rodríguez Dean.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con Baltasar Garzón, pero ha rechazado contestar a las preguntas sobre las decisiones del exmagistrado sobre Clemente Marcet. Se ampara en que las preguntas enviadas por este diario se refieren a "supuestos de información de carácter confidencial sobre la que pesa el más absoluto deber de secreto".

En cambio, en una grabación de 13 de febrero de 2005 en poder de los investigadores del caso Tándem se constata que Villarejo preguntó a García Castaño, alias El Gordo, por las intenciones de Garzón respecto a Clemente Marcet. En concreto dice: "¿Oye, qué pasa al final con El Bambi? ¿Lo pone, le levanta el secreto al final?".

Y entonces García Castaño contesta: "Le levanta al final, a finales de mes, a primeros de marzo, porque se queda el Marlaska, que me ha dicho que confíe en él, no te preocupes, que es un tío cojonudo, que es un tío legal". En la segunda grabación, la de 31 de julio de 2005, Villarejo reconoce que tiene intereses con El Bambi, en concreto "en unas urbanizaciones".

Informaciones del 'Bambi'

Precisamente, en esa segunda grabación despeja las dudas sobre quién se esconde tras el alias de El Bambi. Villarejo explica a García Castaño que había mantenido una conversación con un comisario, a quien identifica con el diminutivo de "El Oli". Según creen los investigadores, se trata de José Luis Olivera, experimentado mando en la lucha contra el narcotráfico. En el audio se escucha a Villarejo contarle a García Castaño que ha hablado con este comisario a raíz de que en la revista Interviú hubieran aparecido informaciones sobre "El Bambi".

"Enrique, yo estuve el otro día con El Oli. Una comida de puta madre, me dijo lo que quieras, es más, hasta le dije que por cierto, macho, lo de Interviú vaya bronca que le habéis dado al Bambi, ¿has visto no? Una bronca de la hostia, por un lado, […]". Hasta el punto que digo: yo tengo, este tío tenía terrenos en varios sitios y yo me dedico a eso: No, no, tú haz lo que te salga de la polla", dice Villarejo en la grabación.

En el audio, Villarejo también alude a un segundo artículo de Interviú sobre Clemente Marcet y sus vínculos con el narcotráfico, que estaban siendo investigados por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Sobre el origen de la información publicada en la revista, Villarejo alude al agente "Pepe Matas" de la Guardia Civil: "El pico ha hablado, y dice que [El Bambi] es un confidente de ellos".

Vozpópuli ha confirmado que en las dos publicaciones de la revista de 18 y el 25 de julio de 2005 se alude a Clemente Marcet, al mismo tiempo que en el segundo artículo, el del 25 de julio de 2005, el excoronel de la Guardia Civil José Matas [Pepe Matas], se refiere a Clemente Marcet como "colaborador" de la Policía.

Curso a EEUU

La información publicada por Interviú y otros diarios, como El Mundo y El País pone de manifiesto que el exjuez Garzón, que se iba a impartir un curso a Estados Unidos durante un año, estaba investigando al menos dos causas sobre los vínculos de Clemente Marcet con el blanqueo de capitales del narcotráfico.

La justicia de Estados Unidos y de Francia ha condenado a todos los narcos que utilizaron el avión del príncipe saudí Nayef bin Sultan bin Fawwaz Al-Shaalan para transportar unos 2.000 kilos de droga de Caracas a París. Según la colombiana W Radio, Clemente Marcet fue condenado el 9 de mayo de 2007 a 5 años de cárcel.

La cronología de los hechos de 2005 coinciden con las fechas de la grabación, habida cuenta de que Garzón abandonó en ese año durante unos meses el juzgado, que quedó en manos de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior del Gobierno del PSOE. Ahora, el despacho de abogados que este exjuez creó tras su expulsión de la carrera judicial defiende a varios de los investigados por su relación con Villarejo en el caso Tándem.