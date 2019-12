Girauta: “Pido al Real Madrid que no juegue el clásico, aunque le cueste los tres puntos”

Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y colaborador de televisión, ha mandado un mensaje al Real Madrid CF, de cara al partido que se disputará este miércoles 18 de diciembre a las 20:00 horas, contra el FC Barcelona, en el Camp Nou.

“Con toda la humildad, le pido al Madrid que no vaya a jugar el clásico aunque le cueste los tres puntos”, ha explicado Girauta en Radio Marca. El catalán no quiere que el clásico se utilice como un instrumento de propaganda política tras la convocatoria de una manifestación por parte de Tsunami Democràtic en los alrededores del estadio cuatro horas antes de que empiece el clásico.

Girauta: “Poca broma con Tsunami Democràtic. Son peligrosos”

Juan Carlos Girauta ha advertido del peligro de la plataforma independentista Tsunami Democràtic. “Poca broma con Tsunami Democràtic. Son peligrosos y buscarán hacer propaganda con este partido. Somos muchos los exiliados, los que nos hemos tenido que marchar de Catalunya”, aseguró el barcelonés.

El exdiputado de Ciudadanos cree que el Real Madrid es el que tiene que abanderar la suspensión. Girauta cree que Josep Maria Bartomeu “podría hacer algo más” para evitar la exhibición de pancartas independentistas en el Camp Nou. Además señala que el Barça está “muchas veces entre la espada y la pared”.

Las razones por las que el Real Madrid no debería jugar el clásico

Este sábado, Girauta volvió a expresar esta misma opinión a través de su cuenta de Twitter, dando los motivos por los que el Real Madrid no debería jugar el partido contra el Barcelona. “El Madrid no debería jugar el clásico. He aquí las razones, en orden de importancia: es muy peligroso, se juega bajo chantaje, haría saber al mundo que la Cataluña de los golpistas es intratable y honraría a cuantos hemos tenido que abandonar Barcelona”.