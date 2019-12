'Tsunami Democràtic' anuncia su manifestación contra el Clásico en marquesinas de Barcelona

Algunas marquesinas de Barcelona han amanecido hoy con carteles publicitarios de la convocatoria de la entidad anónima Tsunami Democràtic para provocar altercados durante la celebración del Clásico Barça-Madrid, que tendrá lugar el miércoles en el Camp Nou. Estos soportes publicitarios están gestionados por la empresa Clear Channel desde 2016, cuando le fue adjudicada por el Ayuntamiento de Ada Colau la gestión del mobiliario urbano de la ciudad. Fuentes de la empresa han asegurado en declaraciones a El Liberal que no tienen nada qué ver con esta acción de Tsunami Democràtic y han calificado la misma como "acto vandálico".

Amb #LaForçaDeLaGent exigim drets, llibertat i autodeterminació! 🌊Avui Barcelona s'ha llevat convocant aquest dimecres #18D al Camp Nou. 📣 🌊 pic.twitter.com/dXspcmaCHW — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 16, 2019

Desde Clear Channel no ha sabido explicar cómo los radicales han podido acceder a las marquesinas y colocar sus carteles en el interior de las mismas sin provocar ningún desperfecto. Las mismas fuentes se han limitado a señalar que su personal está "revisando" estos soportes para retirar la publicidad de la entidad anónima que promovió los altercados que, el pasado mes de octubre y durante más de una semana, convirtieron Barcelona en un escenario de barricadas y hogueras.

Clear Channel gestiona en estos momentos más de 1.400 marquesinas en Barcelona, además de 20 pantallas digitales, más de 60 aseos y 432 pantallas de información al usuario. Es, además, la adjudicataria de la gestión de las marquesinas de autobuses de la Generalitat, lo que supone trabajar con 1.500 soportes publicitarios repartidos por más de 500 municipios de Cataluña.

Desde el Consistorio, han indicado que no tienen nada que ver con lo sucedido. "Esta publicidad no ha sido contratada", han asegurado fuentes municipales que también han señalado que no es la primera vez que alguien abre las marquesinas sin permiso para cambiar los carteles. En estos casos, "cuando se detecta, se cambia por la publicidad contratada", han añadido.

Retirada inmediata

Tanto Ciudadanos como el PP han exigido la retirada inmediata de los carteles. Fuentes de Ciudadanos han recordado que este partido quiso hacer una campaña publicitaria sobre la inseguridad en Barcelona y que Clear Channel la rechazó apelando a que se trataba "de una entidad política". Las mismas fuentes han indicado que "todo lo que se coloca en las marquesinas ha de pasar por el filtro del Ayuntamiento".

Desde el PP, el concejal Óscar Ramírez ha admitido que "puede ser un acto vandálico". Y también ha recordado otras campañas que fueron rechazadas el Consistorio como una contra el aborto, otra sobre un libro del ex presidente Artur Mas y una más sobre el referéndum ilegal del 9-N. Ramírez ha indicado que el PP pedirá "explicaciones" al Gobierno de Colau y ha recordado que los mensajes de Tsunami Democràtic "van contra el orden público porque intentan hacer un cordón para evitar que la gente pueda llegar al Camp Nou".