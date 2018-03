La sospecha del 'fuego amigo' planea de nuevo sobre la cabeza de Cifuentes

"No creo en las casualidades" declaró en mayo último Cristina Cifuentes al conocerse el informe de la UCO sobre el 'caso Púnica'. La presidenta de la Comunidad de Madrid posiblemente piensa lo mismo al estallar el escándalo en torno a un máster que cursara en la Universidad Rey Juan Carlos hace seis años.

Sombras de sospecha y desconfianza absoluta en el entorno de Cifuentes, donde el estallido de esta noticia ha provocado enorme conmoción. La 'lideresa' madrileña había comparecido este martes ante la comisión del Congreso que analiza las finanzas del PP. Se mostró rotunda y tajante contra la corrupción y hasta amenazó Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, con presentarle una querella por las acusaciones vertidas durante su intervención.

Silencio del PP

Estuvo entonces acompañada por Fernando Maíllo, coordinador general del PP y por Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario. Se pasearon por la Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la puerta de entrada del Hemiciclo, en muestra de apoyo y respaldo a la dirigente madrileña. Este miércoles, el silencio en el PP era estruendoso. Todos a la espera de la comparecencia de la protagonista de la noticia.

Las explicaciones del actual rector de la Universidad y del director del máster no han amainado las críticas ni las peticiones de dimisión por parte dirigentes de grupos de la oposición. En las filas populares no se han escuchado comentarios de respaldo a Cifuentes, a la espera de su comparecencia. A la caída de la tarde, el equipo de la presidenta envió a los medios un comunicado en el que reivindicaba su inocencia, y, al tiempo, se recogían también las referencias a los documentos demostrativos de que había aprobado todas las asignaturas del polémico máster. No se presentó ante los medios pero esta nota parecía dar por zanjada la tormenta política. No habría reproche alguno. Todo estaba perfectamente documentado.

Fuentes de Génova descartaban ayer cualquier versión 'conspiranoica' y aseguraban no tener idea de dónde ha partido esta noticia, publicada por eldiario.es. Miembros del Gobierno y dirigentes de la formación mostraron públicamente su sorpresa sobre la información, ya que se encontraban en la sesión de control del Congreso atentos a las palabras de su presidente. Ni siquiera en privado se escucharon ayer versiones sobre el origen de esta novedad, que ha sacudido en forma directa a Cifuentes.

La presidenta madrileña atraviesa por momentos muy complicados. De un lado, las réplicas de la Púnica, un incesante goteo de informaciones incómodas a las que ha de responder tanto en declaraciones ante los medios como en la propia Asamblea de Madrid. Ahora surge este episodio del máster, de impredecible recorrido. Cifuentes siempre ha aparecido en las quinielas sucesorias del post-marianismo, de ahí que en círculos populares se elaboren todo tipo de sospechas sobre la paternidad de este episodio. Con ocasión del episodio de la Púnica, tan sólo Dolores Cospedal salió públicamente en su defensa.