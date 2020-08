Antonio G. Terol: "El Torquemada de Vallecas se ha convertido en el mudito de Galapagar"

Antonio González Terol (Cartagena, 1981) es el vicesecretario general de Política Territorial del PP desde que Pablo Casado llegó a Génova. Exalcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte, es diputado nacional desde 2016. Desde su cargo interno al frente de la política municipal ha sido testigo de la polémica votación en la FEMP con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

Pero sus principales dardos van dirigidos contra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de quien dice que, o bien es un "incompetente" por no conocer lo que ocurría en su partido, o es "partícipe de su presunta corrupción".

¿Qué le ha parecido la imputación judicial de parte de la cúpula de Podemos?

Es a un partido político, al número dos, al gerente y a la tesorero. Lo primero que hay que pedir es coherencia a ese partido. Nosotros siempre hemos defendido la presunción de inocencia, pero ellos no. Y Pablo Iglesias dijo que en política no se pide perdón, se dimite. Por tanto, nosotros le pedimos que cumpla su palabra y que dimita.

¿Cree que Iglesias será investigado en el Supremo por este caso?

No puedo presumir lo que va a hacer la Justicia con el vicepresidente segundo del Gobierno. Lo que sí que creo es que si el Gobierno de España actual nació de una moción de censura para regenerar la vida pública, vinculándolo a la corrupción de otro partido político, es evidente que el presidente del Gobierno sólo tiene que esperar dos cosas de este Gobierno: o que su vicepresidente dimita o que lo cese. Porque sino ligarán el uno al otro su futuro político en función de las responsabilidades sociales que puedan surgir de este caso de presunta corrupción.

¿Ve un punto de inflexión en la legislatura con este caso que empieza a dirimirse en los juzgados?

Creo que el presidente del Gobierno tiene un problema porque se esconde detrás de la mesa del Consejo de Ministros junto con su vicepresidente, se niega a dar explicaciones, se niega a explicar si le parece perturbador los distintos casos que ya no son uno, sino cuatro que empiezan a salpicar de presunta corrupción al vicepresidente segundo y a su partido. Por tanto, es evidente que hay una rotura de la línea argumental de este Gobierno, que nació para regenerar la vida pública y se ha convertido en un lodazal.

¿Iglesias será la 'X' en este caso Podemos?

Citando las palabras del vicepresidente, si uno no sabe lo que ocurre dentro de su partido, es un incompetente. Esas palabras son las que nos dedicó a nosotros desde la tribuna (del Congreso). Por tanto, o es un incompetente o es partícipe de la presunta corrupción que salpica a su partido.

¿Les sorprende el silencio del vicepresidente segundo?

Nos sorprende porque siempre ha sido una persona grandilocuente que se ha expuesto continuamente a los medios de comunicación y que lleva mudo cuatro días y ni siquiera escribe en las redes sociales. El Torquemada de Vallecas se ha convertido en el mudito de Galapagar.

Ni dan explicaciones, ni protegen a los denunciantes de corrupción. Dijeron que iban a crear un estatuto especial para defenderlos y ahora atacan a los medios, al juez por imputar y lo que es más grave, atacan al denunciante

¿Por qué piden la dimisión de Iglesias si hay peones por debajo de él, caso de Juanma del Olmo, que es un alto cargo de su Vicepresidencia y acaba de ser imputado?

Yo no sé lo que ha dicho Juanma del Olmo sobre cómo debe ser la actuación política cuando hay presuntos casos de corrupción y se imputa. Pero sí que sé lo que ha dicho Pablo Iglesias. Por tanto, no es que exija la vara de medir en la mera imputación porque nosotros siempre hemos dicho que el motivo de dimisión es la apertura de juicio oral. Pero no hablamos del PP, hablamos de un partido y de su secretario general, que ha dicho que en la vida pública no se pide perdón, sino que se dimite. Por tanto, que dimita.

El Partido Popular fue condenado en Gürtel como partícipe a título lucrativo, luego ha sido absuelto del delito de daños informáticos tras una denuncia de Luis Bárcenas. Las sentencias no son aún firmes pero ¿qué ha aprendido el PP de aquella etapa?

Una de las cosas que hemos aprendido es que la nueva política venía a regenerar la vida pública y a dar ejemplo, es la casta de la casta. Han demostrado que una vez que han pisado moqueta, han copiado lo peor de aquello que decían que venían a cambiar. Ni dan explicaciones ante los medios de comunicación, ni protegen a los denunciantes de corrupción. Dijeron que iban a crear un estatuto especial para defenderlos y ahora atacan a los medios, al juez por imputar y lo que es más grave, atacan al denunciante intentando desprestigiarle personal y profesionalmente en lugar de defenderle para que pueda continuar con las denuncias públicas que ellos decían que amparaban, que defendían pero que cuando atañe a su partido hacen lo peor de la vieja política. Nosotros hemos aprendido lo que es la nueva política, lo peor de la antigua.

¿Cómo cree que terminará todo esto?

Es difícil saberlo. Tenemos pleno respeto por las decisiones judiciales, pero si nos guiamos por el comportamiento histórico que viene teniendo Podemos, vemos ahora que se esconden, no dan explicaciones y esperan a que pase el vendaval para seguir con su agenda política. Y eso, a pesar de condenas en firme como la de Isa Serra (portavoz en la Asamblea de Madrid) o a Pablo Echenique por pagar en 'b' a su cuidador. Y ahora tenemos una presunta corrupción del caso Dina en la Audiencia Nacional, una investigación del Tribunal de Cuentas contra Podemos, las comisiones pagadas a familiares de Iglesias por la presunta compra de la sede del partido y el caso del Juzgado número 42 con la investigación de financiación irregular. Por tanto, entre eso y los sobresueldos que se han conocido, vemos que la suma de casos empieza a ser insuperable. La izquierda nos tiene acostumbrados a dar lecciones al resto de partidos pero no aplicarse sus propias recomendaciones o exigencias.

"El Gobierno utiliza un subterfugio"

La rebelión de los alcaldes ha sorprendido al propio PSOE. ¿Se lo esperaban?

Este es el primer mayor error que comete el PSOE porque han logrado que todos estemos de acuerdo en el profundo desacuerdo con esta medida del Gobierno. Hasta ocho formaciones políticas están diciendo a través de sus alcaldes que no al real decreto. Esto revela la soberbia con la que gobierna Pedro Sánchez y la crispación que está creando su Gobierno en un mundo de consenso político como es el municipalismo.

¿El PP pide la retirada del real decreto o negociarlo en sede parlamentaria?

Las dos cosas. Pedimos retirar el real decreto y negociar uno nuevo que se pueda llevar en el futuro a la FEMP. Porque el Gobierno está utilizando un subterfugio, el de siéntese usted como grupo y convalídelo a cambio de una tramitación como proyecto de ley.

¿Y eso no les gusta?

No, porque el real decreto dice que el 15 de septiembre hay que depositar el dinero de los ayuntamientos. Si uno aprueba el real decreto a cambio de tramitarlo como proyecto de ley, el real decreto permanece vivo hasta el momento de su aprobación como proyecto de ley... que puede ser dentro de un año. Por tanto, (Sánchez) está intentando engañar a los grupos parlamentarios ofreciéndoles un pacto que, de facto, supone la aplicación del real decreto. No nos vale. Lo único que nos vale es la retirada del real decreto y la negociación, con todos los grupos políticos, para construir un nuevo decreto que dé solución al mundo municipal.

Abel Caballero les acusa de no tener un plan B. ¿Es así?

Caballero ha sido el primer presidente que ha aplicado el voto de calidad en una votación en el seno de la FEMP. Él ha dinamitado el consenso en el municipalismo, traicionándolo. Y no lo digo yo, lo dicen los distintos partidos políticos que, con sorpresa, han visto esa votación inédita. Hubo 12 votos a favor del PSOE, 12 en contra de PP, Ciudadanos y JxCat, y la abstención de Podemos para que saliera adelante la validación del real decreto. Sí que hay una plan alternativo: Caballero lo votó junto al resto de formaciones políticas por unanimidad hace dos meses y medio.

¿Qué se le pidió entonces al Gobierno desde la FEMP?

Dos cosas, fundamentalmente. Poder utilizar los remanentes y el superávit de los ayuntamientos libremente, sin carácter finalista. Y además, crear un fondo de al menos 5.000 millones de euros para ayudar a todos los ayuntamientos a superar las consecuencias de la covid-19. Y eso se aprobó por unanimidad en el seno de la FEMP. Caballero lo sabe y miente cuando dice que no hay una alternativa pues la presentó él mismo en nombre de todos los partidos. Y se hizo por consenso y unanimidad.

Además, se han encontrado que el fondo de transporte se ha quedado en apenas 250 millones.

En las negociaciones internas de la FEMP, nosotros solicitamos un fondo de 500 millones y fue el propio Caballero el que pidió que se incrementase hasta 1.000 millones y luego, el propio PSOE en colaboración con el PP, cifró en otros 725 millones de euros el fondo que había que aplicar para rescate de las concesiones de metro público. Eso sumó 1.725 millones en total en un documento del que ahora no se acuerda Caballero y en el que se pedía esa inyección al Ministerio de Hacienda. Eso se queda en 250 millones que podrían ser ampliables hasta 400 millones pero se aleja muchísimo de la solicitud que hizo Caballero en ese documento alternativo que dice desconocer.

¿No ven una táctica negociadora del Gobierno en todo esto?

Todo es propaganda, nada de autocrítica. Como digo en más de una ocasión, es un Gobierno adicto a la propaganda y alérgico a la autocrítica y el consenso.

Por último, se especula con el futuro de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso. ¿Qué opinión le merece esa posibilidad?

No entro en 'dimes y diretes'. Cayetana es una gran portavoz.