La Embajada de México se une a los actos por Hernán Cortés en España pese a López Obrador

La Embajada de México continúa participando en las distintas conmemoraciones del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a las costas mexicanas que están teniendo lugar en España pese a la polémica generada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a tenor de la conquista.

A la par que mandatario latinoamericanoairea en un vídeo que exigió por carta al rey Felipe VI y al papa Francisco que pidiesen perdón por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista, su misión en España colabora en un Congreso Internacional sobre la figura del conquistador extremeño.

Tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de abril en Medellín, Badajoz, el pueblo natal de Cortés y, entre los objetivos del encuentro, está "contribuir a desterrar la injustificada leyenda negra y el consiguiente 'complejo histórico de culpa' ligado a la colonización y conquista del Imperio Mexica".

De hecho, la embajadora de México en Madrid, Roberta Lajous Vargas, forma parte del comité de honor del citado congreso que preside el propio Felipe VI.

Otros fines del evento pasan por "profundizar en la investigación histórica sobre Hernán Cortés en el contexto del siglo XVI"; divulgar la transcendencia histórica del conquistador, "desde el conocimiento científico de su poliédrica personalidad y valorar y divulgar el valioso legado histórico, social, cultural y económico que la obra colonizadora de Hernán Cortés dejó a la Modernidad".

Además, Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de México, un organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, se encuentra en Madrid promoviendo un programa sobre cultura mexicana, donde se incluyen actos en torno a los 500 años de la llegada de Cortés a México.

Por ejemplo, Márquez participará en un evento en Casa de México donde se proyectará el Malintzin, la historia de un enigma, un documental que busca destacar la figura de doña Marina, Malintzin, la Malinche, personaje fundamental en la conquista y en la creación del mestizaje en México.

Comparación con el Holocausto

Según el director ejecutivo de este organismo, la carta de López Obrador es "una práctica ética" que se inscribe en "la ruta de perdón" que ya pidió Alemania por el Holocausto o EEUU por Hiroshima.

"El rey Juan Carlos mismo, en 1992, en la sinagoga de Madrid, rindió homenaje a los sefarditas que fueron expulsados de la península en 1492. Se trata de una práctica ética que tiene que ver con lo mejor de la política internacional", argumenta y recoge Efe.

Según fuentes de la Embajada de México la misiva de López Obrador contenía una propuesta para que los Gobiernos de México y España trabajasen conjuntamente durante tres años en las conmemoraciones de la llegada de Hernán Cortés a México; los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México.

De acuerdo a las mismas fuentes se trata de crear grupos de trabajo como los que ya elaboran un programa conjunto para conmemorar el 80 aniversario del exilio republicano en México y que se acordaron durante la visita del presidente Pedro Sánchez a López Obrador.

Historiadores: "Es anacrónico"

Para el profesor de Historia de América en la Universidad de Extremadura, Sigfrido Vázquez, el discurso de Lopez Obrador sobre el perdón que debe pedir España está "desfasado" y es "más propio de los años 70". "Este discurso es muy recurrente por la izquierda en América Latina y se enmarca en el auge del nacionalismo que tiene lugar en la actualidad", considera.

Según Vázquez, España y México gozan de unas magníficas relaciones diplomáticas, pero no es inusual que los movimientos de izquierdas saquen a relucir el pasado colonial al igual que suelen hacer cuando critican a Estados Unidos. "Precisamente los que vivimos en la Península Ibérica no descendemos de quienes colonizaron América", recuerda.

Pretender que un país actual pida perdón por unos hechos de hace 500 años que ni siquiera cometió es algo anacrónico"

Con él coincide el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Miguel Alonso. "Pretender que un país actual pida perdón, por muy sucesor que sea de unos reinos de hace 500 años, por unos hechos que ni siquiera cometió es algo anacrónico", señala.

"Esto no significa que no tuviesen lugar la existencia de matanzas, de imposición religiosa, de esclavitud... Pero aplicar categorías morales actuales a procesos que ocurrieron hace 500 años no tiene demasiado sentido", opina. Por esa regla de tres, dice, el pueblo de México tendría que pedir disculpas a los indígenas.

Según el profesor de la UAB, con este discurso se pretende establecer una retórica que intenta construir una identidad propia para que América Latina busque referentes nacionales y deje de lado la herencia cultural europea.