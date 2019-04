El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra Ciudadanos, PP y Vox por sus políticas sobre la mujer. Le ha aconsejado a Pablo Casado que le recuerde a sus candidatos "que no es no, y que cuando una mujer no dice sí es no", en referencia a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la reforma de los delitos sexuales en las que se preguntaba si un silencio es un no.

"El vientre de una mujer no es un taxi"

Sánchez ha pedido además al líder del PP que le diga "a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi" en referencia a Vox.

Para Sánchez lo que propone Casado para garantizar las pensiones es que las mujeres no aborten, por lo que le ha aconsejado que reflexione antes porque "dice las cosas que dice y asusta, no solo a las mujeres, sino a los hombres de este país".

Casado ha replicado que esa propuesta es "completamente mentira" y que se trata de una "fake news".

Durante el debate de TVE, Sánchez también se ha dirigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para decirle que "el vientre de una mujer no se alquila", a lo que el presidente del partido naranja ha respondido que si se refiere a la gestación subrogada es un "carca" y "muy antiguo".

Además, Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno que pretenda decidir él por las mujeres.