La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha rechazado este viernes comentar la postura del Gobierno sobre la última propuesta de Vox: que Marruecos sufrague la construcción de un muro para separar el país africano de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"No le vamos a hacer la campaña electoral hablando de las propuestas de Vox", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hace escasamente una semana, la también titular de Educación tildó de "insensata" la propuesta de Santiago Abascal para permitir la tenencia de armas cortas en casa y despenalizar su uso ante eventuales asaltantes en el domicilio. "Nosotros no queremos armas, no queremos de ninguna de las maneras parecernos a Estados Unidos en ese aspecto", aseguró.

La portavoz del Ejecutivo sí se ha referido a la propuesta de Podemos, que pretende llevar en su programa electoral que se celebre un referéndum en Cataluña que incluya la opción de la autodeterminación. "No hay derecho al referéndum ni a la determinación en la Constitución. Eso es una raya roja para este Gobierno", ha advertido de manera tajante Celaá. También ha asegurado que no es negociable aunque lo proponga la formación morada de cara a una investidura o ante la posibilidad de que necesiten el apoyo de los independentistas catalanes para volver a La Moncloa.

Por su parte, la ministra para las Administraciones Territoriales y Función Pública, Meritxell Batet, se ha referido a las palabras del líder del PSC, Miquel Iceta, en las que aseguraba que "si el 65% quiere la independencia, la democracia tiene que encontrar el mecanismo para hacerlo posible". La ministra ha dicho que "es un tema zanjado" porque su compañero de filas "matizó sus palabras". "El proyecto socialista combate el independentismo y defiende el sistema constitucional y estatutario. Y dentro de él, el referéndum no tiene cabida", ha rematado.

Por su parte, Celaá ha evitado pronunciarse sobre la investigación de la denominada 'policía patriótica' que existió en tiempos del PP en el Ministerio del Interior. Moncloa asegura que el espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el robo de un teléfono móvil a una de sus colaboradoras, está bajo "secreto de sumario". "Los medios pueden publicar lo que está a su disposición. El Gobierno tiene que mantenerse en otra línea", ha rematado.