La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho este lunes que su partido se abriría a negociar una futura investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, pero ha precisado que exigirían que el nuevo gobierno aceptara abordar la autodeterminación y el "fin de la represión" contra los políticos encausados por el 1-O.

Para ERC, reclamar que el Gobierno sea sensible con la autodeterminación y la situación de los líderes independentistas no es poner líneas rojas, sino sentar las bases para encontrar "una solución democrática" a la situación de Cataluña.

Vilalta ha argumentado que aún queda mucho para tratar una investidura y que ahora lo más importante es conseguir que ERC y el independentismo sean fuertes para poder condicionar al próximo Gobierno.

"Queremos que el independentismo sea lo máximo de fuerte en estas elecciones para condicionar e influir, y esto significa poder encontrar una solución democrática a la situación que vive el país. No va de líneas rojas ni de cheques en blanco; va de una solución democrática", ha resumido.

Además ha criticado que Sánchez dijera el domingo en un acto en Tarragona que los catalanes no quieren la independencia, y le ha retado a dirimir con un referéndum si esto es cierto: "Es muy fácil saberlo: pongamos las urnas".

Ha afeado a Sánchez que, cuando se le plantea un referéndum de independencia, dé la misma repuesta que Cs, PP y Vox: "Que no y que no y que no", ha lamentado.

Posible referéndum

ERC ha rechazado la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que un eventual referéndum en Catalunya incluyera más de dos opciones, porque Vilalta ha defendido que cualquier consulta así debe ser de respuesta "binaria, clara y nítida".

Ha acusado a Iglesias de hablar de referéndum solo en campaña electoral para atraer a votantes catalanes, y ha augurado que, cuando llegue la hora de la verdad, se hará "el despistado".

Pablo Casado

ERC también ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por proponer una nueva aplicación del 155, ya que Vilalta considera que lo único que busca esto es fomentar "la catalanofobia" para conseguir réditos electorales en las elecciones del 28 de abril.

Vilalta ha considerado que propuestas como la de Casado reflejan que "los partidos de la unidad de España no tienen ningún proyecto para Catalunya", y que los únicos que sí lo tienen son los partidarios de la independencia como ERC.

Visita de Hamon

La portavoz de ERC se ha felicitado por que el excandidato socialista a las elecciones presidenciales de Francia Benoît Hamon (Génération.s) haya visitado este lunes a los presos soberanistas en el centro penitenciario de Soto del Real.

Para el partido de Oriol Junqueras, significa que cada vez hay más actores internacionales que ven "un encarcelamiento de adversarios políticos por sus ideas", y que el conflicto solo se podrá resolver desde la política, no desde los tribunales.