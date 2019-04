El terremoto de Podemos alcanza las elecciones europeas. Las marcas regionales que confluyeron con el partido de Pablo Iglesias en 2015 y 2016 han decidido alejarse definitivamente de Podemos: después de las elecciones generales, fuentes de Compromís confirman a Vozpópuli que “negocian” con la gallega En Marea para extender esa ruptura a las europeas. La fragmentación puede llegar incluso a Mallorca y Aragón.

La marca valenciana liderada por Mónica Oltra lo tiene claro. “Trabaja” para llegar a un acuerdo con su homóloga gallega para redactar una lista conjunta para las europeas. “Estamos negociando con las Mareas”, mantienen desde Compromís. La fórmula elegida es la coalición, con la que sumarse luego a otros grupos presentes en la Eurocámara, como los Verdes.

Hasta ahora, Compromís y En Marea solo se habían desmarcado de Podemos para las elecciones generales. Y en el caso de la formación valenciana también para las autonómicas, que en la Comunitat Valenciana se celebrarán el próximo 28 de abril. La nueva alianza, no obstante, se extenderá a las europeas y no se limitaría a Galicia y Valencia. También en Mallorca y en Aragón, otras formaciones locales, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista podrían sumarse a la coalición para las europeas.

Piden al CIS diferenciarse de Podemos

Compromís y En Marea defienden su postura por la intención de defender los intereses regionales por encima de los estatales, aunque fuentes de esas formaciones alegan que la marca Podemos es perjudicial para su campaña y que los estudios demoscópicos vaticinan que separarse de Iglesias les aportará más votos.

En la decisión de Compromís pesa también la voluntad de tener en la próxima legislatura un grupo parlamentario propio. Eso significa poder manejar más fondos y disponer de una mayor capacidad de iniciativa legislativa.

Compromís y En Marea exigen al CIS que no se le incluya como Podemos en los estudios de campo.

De hecho, según fuentes del CIS, tanto Compromís como En Marea han pedido oficialmente que no se les incluya como Podemos en los estudios de campo. No quiere que en el último macrosondeo que está preparando el instituto presidido por José Félix Tezanos sume a Unidos Podemos sus votos.

Según los últimos estudios de CIS, de hecho, Compromís es la única formación del grupo de partidos que hace tres años conformaba Unidos Podemos con perspectivas de mejoras con respecto a 2016. También es la fuerza de este grupo con mayor tirón entre los jóvenes, mientras el partido morado ha ido perdiendo atractivo.

Coalición PSOE-Podemos

La desbandada de las marcas regionales afectará inevitablemente al resultado electoral de Podemos. En Marea y Compromís podrían alcanzar, sumando sus votos, unos diez escaños. De esa manera, sustraerían a Podemos entre un 10% o 20% de diputados, dependiendo del resultado final del partido de Iglesias. La fragmentación restará sin duda fuerza a la formación morada. El peligro para Iglesias es quedar quinto partido el próximo 28 de abril, detrás de Ciudadanos y Vox.

Cabe señalar que si Podemos es quinta fuerza, la suma con el PSOE para gobernar será inalcanzable. Y cabe esperar que en las regiones donde han estallado los incendios salgan alternativas incluso dentro de Podemos para cuestionar el liderazgo a Iglesias después de las generales. Por ello, la orden del secretario general es clara: hay que entrar en el Gobierno, y si es posible hacerlo en una coalición. Esta es la condición que le pone hoy en día Iglesias a Sánchez para una segunda investidura.