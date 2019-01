Diputadas y trabajadoras de la Eurocámara protestan contra Vox en Estrasburgo

Decenas de diputadas (la mayoría de grupos de izquierda españoles), empleadas y personal del Parlamento europeo han participado en una protesta contra Vox frente al hemiciclo de Estrasburgo (Francia). La movilización ha sido convocada por el grupo Me Too.

"Ni un paso atrás ante la guerra a las mujeres declarada por Vox", han dicho.

La organización feminista dice que se trata de una protesta contras las políticas del partido español sobre derechos de las mujeres y el retroceso que, a su juicio, suponen sus propuestas en igualdad de género dentro de la Unión Europea. "Nuestros derechos no son negociables", dice el lema.

Today at 5:00 PM - Action to reject VOX policies in women’s rights and the backlash on gender equality in the EU! Join us for a demonstration in front of the hemicycle in #EPlenary Strasbourg! #MeTooEP#MeToo#StrongerTogether 📣👊🇪🇺 pic.twitter.com/Rb9yWh25rB