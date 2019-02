AIReF: ni autoridad, ni independiente, ni responsable

En últimos días hemos sido testigos, nuevamente, de la inaudita actitud de la AIReF, un ente creado, en teoría, para salvaguardar a los ciudadanos de las irresponsabilidades políticas en materia económica y fiscal, y que no es ni más ni menos que una coartada creada por el Sistema, poniéndose a las órdenes del Gobierno de turno (que es quién le paga) haciendo creer a la sociedad con sus mensajes que es independiente y responsable, cuando lo cierto y verdad es que acaba, de forma indirecta, avalando las políticas fiscales de estos irresponsables, utilizando un lenguaje tergiversado que el común de los mortales no entiende y, en definitiva, consintiendo los desmanes presupuestarios y económicos que han desembocado en que España tenga la situación económica y financiera más delicada de toda su Historia. Realmente, el daño que están provocando a España el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, y su séquito de indocumentados y siervos al Sistema, es incalculable.

En primer lugar, hace unos días, criticaron “ferozmente” el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Sánchez (tumbados por el Congreso y detonante de la convocatoria de elecciones anticipadas) alegando que eran “imposibles”. Hasta aquí, todo parece lógico, pero, ¿cuál es la razón que alegó el Sr. Escrivá para decir que los PGE eran imposibles? ¿Acaso describió que el cuadro macroeconómico en el qué estaban basados era de ciencia ficción, cuando el Gobierno preveía sus ingresos basados en un crecimiento superior al 2%, cuando todos los indicadores describen una desaceleración flagrante de la economía, con los indicadores hundiéndose y nuestros vecinos Italia y Alemania en recesión? No señor. ¿Acaso dijo el Sr. Escrivá que la previsión de gastos era imposible porque Sánchez, en lugar de aplicar medidas de eficiencia y control del gasto en política industrial había incrementado de forma indiscriminada el gasto público colocando legiones de enchufados y, por consiguiente, el déficit público se iría por encima del 3% y España volvería a ocupar el dudoso honor en la Unión Europea de ser el único país en estar bajo el Protocolo de Déficit Excesivo? No señor.

Si la AIReF no funcionara como coartada del sistema, diría claramente que hay dinero de sobra para las pensiones sin tener que expoliar más a los ciudadanos

El Sr. Escrivá alegó que los presupuestos eran imposibles porque las nuevas medidas impositivas que Sánchez quería incluir en los PGE (es decir, la tasa Tobin, la tasa digital, el impuesto al diésel, etc.) no tendrían impacto en la recaudación debido al retraso en la implantación de las mismas, e instaba al Gobierno a acelerar su implantación “cuando antes” para cumplir la previsión de ingresos. Realmente, Sr. Escrivá, no se puede ser más retorcido.

Pero la actividad de la AIReF como coartada del Sistema, no acaba aquí. El pasado jueves, el Sr. Escrivá redactó un informe afirmando que, “si no se tomaban medidas con el Sistema de Pensiones, alargando el periodo de cómputo con reformas paramétricas, la deuda pública llegaría al 132% en 2048”.

Honestamente, Sr. Escrivá, no puede usted soltar semejante frase y esperar que los ciudadanos de bien no le acusemos de tomarnos el pelo y por supuesto de no ser digno de su puesto.

Según los datos publicados el viernes pasado por el Banco de España, la deuda pública española es de 1,64B€, es decir, el 136% del PIB. Por lo tanto, España ya ha alcanzado ese umbral, y no pretenda usted engañarnos con el dato de la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo, que en 2018 se incrementó en 26.500 millones de euros y no le he escuchado a usted denunciar el expolio continuado de los Gobiernos de turno que han aumentado la deuda pública en más de 700.000 millones de euros en los últimos ocho años, deuda ya impagable, y que supone que cada bebe que nace ya tiene una deuda de 40.000 euros.

En segundo lugar, usted, si no fuera una coartada del Sistema, diría claramente, y demostraría, si fuera un economista de bien, que hay dinero de sobra para pagar las pensiones sin tener que expoliar más a los ciudadanos. La solución usted la sabe muy bien, igual que yo, y no es otra que tomar el dinero de “dónde hay” y ponerlo “dónde no hay”. Es decir, suprimiendo los más de 100.000 millones de euros anuales que nos cuesta la industria política (la que a usted le paga) entre duplicidades, organismos, fundaciones, enchufados, empresas públicas de dudosa o nula actividad, etc. Y por supuesto, llevar las prensiones no contributivas, viudedad y orfandad (los colectivos más vulnerables) a los PGE en lugar de a la bolsa de la Seguridad Social

De esta forma, Sr. Escrivá, no hará falta expoliar más a los ciudadanos, y lo más importante, no endeudarlos más. Al contrario, podremos reducir considerablemente la deuda.

Recuerde, Sr. Escrivá, sus hijos, sus nietos y su familia no estarán exentos de esta situación. Tome nota de este mensaje, compórtese como un ciudadano de bien, o, por dignidad, váyase a su casa y deje el trabajo a una persona que de verdad vele por la seguridad fiscal y económica de los españoles y no se comporte como una coartada del Sistema.

PD: Hoy les dedico el tema “Rockabye” de Clean Bandit