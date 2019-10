Cs forzó el cese de la directora general de Ayuso y dice que no tolerará "ni una trampa más"

Ciudadanos presionó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que cesase de forma inmediata a la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, según indicaron fuentes naranjas a Vozpópuli.

Canoyra dependía orgánicamente de la Consejería de Educación, que está en manos del consejero popular Enrique Ossorio fruto del pacto de gobierno con Ciudadanos en el que el PP se quedó con 7 consejerías y Cs con 6. Desde el Ejecutivo madrileño se indicó anoche que la directora general había puesto su cargo a disposición de Ayuso tras la información del diario 'Abc' y que la presidenta aceptó la dimisión.

En concreto, Canoyra remitió una carta de renuncia en la que explicó que no quería que las noticias derivadas de su tesis doctoral, "por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia" sobre el "gran proyecto" del Gobierno regional.

Sin embargo, en las horas previas a este anuncio, hubo advertencias desde el equipo de Ignacio Aguado al PP de que no se tolelaría un caso tan flagrante de plagio dentro del Gobierno regional y se advirtió a Ayuso que así lo dirían en público si no se destituía a Canoyra. "Ciudadanos es el partido de la transparencia y mientras Ciudadanos gobierne, no se van a hacer trampas", advirtieron las citadas fuentes.

Desde el equipo de Ayuso se niega que hubiera presiones por parte de Cs, según indicaron a Vozpópuli, y que el cese de la directora general de Educación Concertada fue una decisión adoptada entre la presidenta y la alto cargo tras leer la primera edición del diario antes de medianoche.

Copió y pegó textos de Wikipedia

'Abc' informó anoche que Canoyra "copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras, no puso comillas en infinidad de párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como El rincón del Vago y Wikipedia".

"Además de estas faltas de integridad académica -lo que supone el plagio en la comunidad académica-, la tesis cuenta con otros muchos defectos de forma", señala el rotativo, que apunta que el trabajo "solo tiene 113 páginas, una extensión que no cuadra con la profundidad exigida en un doctorado".