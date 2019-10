Política

Malestar en Cs con Rivera por imponer sin debate el último giro de Sánchez

Varios dirigentes de la formación naranja muestran en privado su sorpresa por el hecho de que no se haya discutido el cambio estratégico en ninguno de los órganos del partido, cuando la posición tan monolítica que hubo con el 'no es no' a Sánchez se sustentó en dos votaciones de febrero y junio