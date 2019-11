Bajo el título '10-N: un nuevo Gobierno', Ciudadanos ha distribuido un último argumentario interno entre sus dirigentes y cuadros medios, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que se les subraya que están "a un puñado de votos de conseguir una alternativa".

"Está en nuestras manos ganar a Sánchez y formar un gobierno moderado y constitucionalista. Solo un 2% más de voto a Ciudadanos son 20 escaños más para ganar a Sánchez y conseguir un nuevo gobierno moderado y liberal entre Cs-PP", se hace hincapié a los militantes naranjas.

El partido de Rivera señala en el mensaje que "los votantes de centro, moderados, no se pueden quedar en casa" pues están "a un puñado de votos de conseguir una alternativa para ganar a Sánchez y que España no vuelva a depender de nacionalistas y populistas" para la formación de un nuevo Gobierno.

"Lo tenemos muy cerca y claro que se puede. Ya lo vimos en Andalucía. ¿Por qué hubo cambio en Andalucía? ¿Por qué fue posible? Porque Ciudadanos remontó en los últimos días y sumamos para el cambio. Un 2% más para Ciudadanos en la última semana y que los votantes moderados y de centro fueran a las urnas hicieron posible el cambio" en esta comunidad autónoma, recuerda Ciudadanos sobre los comicios andaluzas de hace casi un año.

"Ahora también se puede"

El partido de Rivera vuelve a incidir en que "se pudo en Andalucía y ahora también se puede" en estas generales, y tras ello explica cómo afecta la ley electoral a Ciudadanos en estos momentos. En primer lugar, subraya que "sólo un 2% más de voto a Ciudadanos son 20 escaños más para ganar a Sánchez que lo cambiarán todo", una idea que ha reiterado Rivera en entrevistas y mítines en los últimos días.

El segundo punto sí que es una novedad, ya que la formación naranja estima que si ese 2% que está en juego va a parar al PP y PSOE "no cambian nada" en la distribución de asientos en el Congreso ya que "sólo son 4 escaños y se mantendrá el bloqueo".

El propio Rivera afirmó ayer viernes que, independientemente de los diputados que obtenga su partido en las elecciones generales de mañana domingo, a partir del lunes va a trabajar para "desbloquear el país" lo antes posible.

Estamos a un puñado de votos de conseguir una alternativa para ganar a Sánchez y que España no vuelva a depender de nacionalistas y populistas"

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Rivera subrayó que "lo importante es España, no las siglas, los partidos y los candidatos", y lo que va a hacer cada partido con los escaños que consiga en las urnas. En este sentido, advirtió de que los de Cs servirán para evitar otras elecciones, impulsar reformas y afrontar la crisis en Cataluña.

Cuando le preguntaron si, ante un mal resultado en los comicios, dimitirá y dará el relevo a Inés Arrimadas, el presidente de la formación naranja respondió que no se metió en política por ostentar un cargo. Pero a continuación añadió: "A partir del 11 de noviembre me voy a dedicar, con los escaños que me den los españoles, sean los que sean, más, menos o los que tuvimos, a desbloquear el país, a intentar unir otra vez a los españoles y a calmar un poco las aguas".

"Competimos hasta el último minuto"

Además, recordó que él recogió el acta de diputado en el Congreso "hace menos de cuatro años", a principios de 2016. "A los que nos gusta ganar y competir no solo no tiramos la toalla, sino que competimos hasta el último minuto", y el resultado electoral "no lo deciden las encuestas, lo deciden los españoles el domingo", señaló Rivera, quien confía en movilizar a quienes ya votaron a Cs para que vuelvan a hacerlo.

"Yo voy a seguir picando piedra como he hecho, remando contra corriente, remontando el río", junto a Inés Arrimadas y a los demás compañeros, que "me eligieron" como presidente y como candidato, hizo hincapié antes de recordar que son los militantes de Cs los que tienen "las riendas del futuro del partido". "Nunca voy a ser un problema para España ni para Cs y creo, humildemente, que puedo ser parte de la solución para este país", concluyó.