Ciudadanos celebra el primer congreso por vía telemática de la democracia española

La V Asamblea General de Ciudadanos empieza hoy desde los domicilios de los 510 compromisarios con derecho voto. El confinamiento que ha traído el coronavirus conlleva esta particularidad ante un hecho inédito en la democracia española: la celebración del congreso de un partido político por vía telemática.

La formación naranja abre su cónclave este jueves con el objetivo de pasar página de forma definitiva a la etapa de Albert Rivera, quien hablará esta tarde por primera vez a sus compañeros de partido desde su dimisión al día siguiente de las elecciones del 10-N.

El que ha sido hasta hace unas semanas el único presidente en la historia de C's no tenía intención de dirigirse a los compromisarios, pero tras anunciar el partido el pasado lunes que había rechazado una invitación en este sentido, cambió de opinión y a las 19.00 horas se distribuirá un vídeo suyo.

Su sucesora, Inés Arrimadas, hará lo propio el domingo por la tarde con un discurso con el que se pondrá fin a cuatro días de debates de enmiendas y votaciones para aprobar los nuevos estatutos y la estrategia política del partido para los próximos años. No se espera ninguna sorpresa pues su contrincante en las pasadas primarias, Francisco Igea, indicó a sus compromisarios que esta Asamblea General tiene que ser la de "unidad" tras la contundente victoria de Arrimadas en las votaciones internas de febrero.

En realidad, este congreso extraordinario se debía haber celebrado presencialmente en Madrid el 14 y el 15 de marzo, pero fue aplazado unos días antes como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La Asamblea General fue convocada a raíz de la dimisión de Rivera, quien tras liderar Cs durante trece años, dimitió por la pérdida de más de 2,5 millones de votos y 47 de los 57 escaños que tenían los naranjas en el Congreso.

La formación centrista ya cuenta con una nueva presidenta, la citada Arrimadas, que fue elegida en primariascon el apoyo del 76% de la militancia. Tanto ella como los miembros de su Ejecutiva tomaron posesión de sus cargos de forma telemática a mediados de marzo.

Quien no participará en el congreso será José Manuel Villegas, quien fuera 'número dos' de Rivera. Como anterior secretario general, era quien debía presentar el informe de gestión del Comité Ejecutivo saliente, pero tras fichar por el mismo bufete de abogados que Rivera, ha decidido no estar y el informe se expondrá mediante un vídeo "con una voz en off", según adelantaron fuentes oficiales del partido.

En la dirección de C's aseguran que la inmensa mayoría de los afiliados entiende que el cónclave de esta semana se celebre por medios telemáticos, pese a las dudas expresadas en el pasado por algunos militantes y los problemas técnicos ocurridos en la votación para elegir a los compromisarios el pasado febrero y que tuvo que repetirse.

Discursos e informes de gestión

La Asamblea General comenzará este jueves con un breve discurso de bienvenida del presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, y la presentación del informe de gestión de la Ejecutiva saliente, del estado de las cuentas del partido -que correrá a cargo del secretario de Finanzas y ahora vicesecretario primero, Carlos Cuadrado- y del informe de la Comisión de Garantías. Posteriormente, los dos primeros informes serán sometidos a votación y aprobados por los compromisarios, que previamente habrán podido plantear sus preguntas.

El viernes, una parte de los delegados debatirán la ponencia de estrategia y quince enmiendas promovidas por los afiliados, que serán aprobadas o rechazadas, y otros compromisarios harán lo propio con los documentos relativos a los estatutos. Para realizar estos debates se harán vídeos y preguntas por escrito.

Al día siguiente, se reunirá el plenario de la Asamblea, ya con todos los compromisarios juntos, para debatir y votar las ponencias con las correspondientes enmiendas ya incorporadas, de manera que el sábado por la noche ya estarán listos los documentos definitivos con los nuevos Estatutos y la nueva estrategia.

Por último, el domingo se renovará la composición del Consejo General y de la Comisión de Garantías, cuyos miembros serán elegidos en un sistema de listas abiertas, y Arrimadas hará el discurso de cierre del congreso en torno al mediodía, según 'Europa Press'.

Más favorable a pactar con Sánchez

El liderazgo de Arrimadas ha supuesto un cambio en la estrategia de Ciudadanos que, no obstante, comenzó antes de las primarias cuando, como portavoz en el Congreso, promovió la "vía 221". Tras la negativa rotunda de Rivera a pactar con Sánchez, Arrimadas estuvo semanas tratando de convencer al PSOE de que no formase gobierno con Unidas Podemos y alcanzase un acuerdo con el PP y Cs.

Con la situación generada por el coronavirus, se ha visto aún más claro el estilo de la nueva presidenta, que insiste en tender la mano al Gobierno para "corregir sus errores" en la gestión de la crisis, y las diferencias con respecto a Rivera. El discurso de Ciudadanos es ahora más favorable a pactar con Sánchez y más alejado de las posiciones del PP.

El talante de Arrimadas complace incluso al que fuera su rival en las primarias, el citado Igea, quien llegó a decir incluso que se alegraba de haber perdido. Desde la formación naranja aseguran que, después de la tensión que hubo entre ambos hasta principios de marzo, actualmente las fricciones han desaparecido y hay "un diálogo muy fluido" y una gestión "absolutamente coordinada" entre Igea y la nueva dirección nacional del partido.