Cayetana Álvarez de Toledo acusa a 'laSexta' de hacer negocio con el independentismo

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado en una entrevisa en Mas de uno de Onda Cero que laSexta hace negocio con el independentismo. "Alguien tiene que decirlo", ha explicado.

En concreto ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las élites, de las personas influyentes, de los intelectuales, de los dueños medios de comunicación, de los empresarios a que no hagan negocio con la erosión de la democracia española.

Declaraciones de Rajoy sobre Vox

Además, Alvarez de Toledo ha reconocido que "preferiría no tener que depender de Vox" después de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cargase contra los extremismos.

"No es bueno, ni aquí ni en ningún lugar, por alejado que esté, que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos", señaló Rajoy en un acto de precampaña para las autonómicas del 5 de abril al que acudió con el presidente del PP, PabloCasado, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

"No le he preguntado lo que opinaba, no sabría interpretarle", ha apuntado la portavoz de los 'populares' tras ser preguntada sobre si las palabras de Rajoy se referían de forma directa a la formación liderada por Santiago Abascal.

En su intervención, Rajoy cargó contra los Ejecutivos "tripartitos o cuatripartitos", que van "contra la innecesaria inestabilidad de las instituciones" y ponen "en peligro la economía y el bienestar de la gente". "Luego tenemos que venir nosotros (el PP) a arreglarlo", bromeó.