Pablo Casado rompe el tabú de la inmigración para frenar a Vox

Pablo Casado ultima los detalles de la Convención Nacional el PP en la que se consagrará la renovación ideológica del partido. La inmigración será uno de los puntos clave en este marco programático con el que se pretende responder a la amenaza de Vox. El pulso en las elecciones autonómicas y municipales entre estas dos formaciones amenaza con ser muy intenso, según anuncian los sondeos.

El cónclave de los populares tendrá lugar entre los días 18 y 20 de este mes. Poco antes, Casado habrá desvelado el nombre de los candidatos a las alcaldías de Madrid y Valencia, dos de los bastiones tradicionales de su formación que ahora intenta recuperar.

Casado, de visita estos días en Ceuta y Melilla para proclamar a los candidatos en ambas plazas, ha avanzado algunas líneas de su propuesta en este ámbito. "Hay que reconocer la realidad, buscar soluciones en lugar de la propaganda fácil", repite el líder del PP, quien reprocha al Gobierno su demagógico aterrizaje en este delicado asunto con el "numerito del Aquarius". El líder del PP recorrió este verano algunas localidades del sur, donde se 'empapó' sobre esta cuestión, que Vox ha convertido en una de sus banderas.

"Nos decían de todo cuando recordábamos que España es frontera de Europa y ahora mantienen las concertinas y se dedican a las devoluciones en caliente"

Tres puntos vertebran la línea de actuación del PP en este terreno, que se ha convertido en prioritario dentro de su argamasa ideológica: Apoyo inequívoco a las Fuerzas de Seguridad para defender las fronteras, respaldo a los territorios de donde parten los flujos migratorios y cooperación con los países de origen de los emigrantes, como Marruecos, Senegal o Mauritania. ElPP le reprocha a Sánchez desenvolverse con una hipocresía inaceptable en este asunto. "Nos decían de todo cuando recordábamos que España es frontera de Europa y tiene que asumirlo y defenderlo, y ahora ellos son los que mantienen las concertinas y se dedican a las devoluciones en caliente", insiste en sus discursos.

Los menores no acompañados

Casado ha anunciado en Melilla que la semana próxima presentará en el Congreso una proposición no de ley "para dejar muy claro que la problemática vinculada con los menores no acompañados (Menas) que llegan a España no puede ser solo social, sino también de seguridad ciudadana y de control de fronteras". Mil menores solitarios se encuentran en Melilla y más de 12.500 en toda España sin que exista una política seria para afrontar esta cuestión. Todos miran hacia otro lado, "y el Gobierno, el primero".

La irrupción de Vox en las elecciones andaluzas ha modificado el panorama político y ha forzado a un cambio de planteamientos en la primera fuerza del centroderecha. Casado quiere fortalecer y recuperar los puntos fuertes del ideario del PP, abandonados en la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, más urgido por la recuperación económica que por los principios programáticos.

'Con el rabillo del ojo puesto en Vox', Cataluña y la ley de Concordia, que sustituirá a la de Memoria Histórica, serán capítulos prioritarios del cónclave

Adolfo Suárez Illana está al frente de la organización de este cónclave, en el que Alberto Núñez Feijóo figura como coordinador, en un papel más institucional y ornamental que ejecutivo. Javier Fernández Lasquetty, antiguo consejero de la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, se ha incorporado como jefe de Gabinete de Pablo Casado con la misión de organizar este rearme programático del PP.

Cataluña, le ley de Concordia (que sustituirá a la de Memoria Histórica), la defensa de los símbolos nacionales, la familia, la Educación, son algunos de los capítulos prioritarios que abordará este cónclave del PP, un ejercicio colectivo de renovación ideológica y de reafirmación en los principios fundacionales de la formación. "Con el rabillo del ojo puesto en Vox", comenta uno de los populares.