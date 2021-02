Borràs emula a Laporta y cuelga una pancarta gigante en el pueblo de la candidata del PDeCAT

El municipio de Igualada, en Barcelona, ha amanecido con una pancarta gigante de la candidata de JxCat, Laura Borràs, en el que pide el voto para su partido. La todavía portavoz en el Congreso no es casual que haya elegido esta localidad, que es donde nació la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, y antigua compañera de partido antes del divorcio entre ambas formaciones.

Con el lema "Juntos para hacer y juntos para hacer", Borràs ha emulado la campaña de comunicación de Joan Laporta, candidato a las elecciones del F.C.Barcelona, y que puso una lona gigante a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu.La campaña fue muy celebrada por los expertos en comunicación política y la candidata del partido de Carles Puigdemont no ha querido ser menos.

La ubicación elegida, además de ser la ciudad natal de Chacón, está gobernada por el PDeCAT y es una manera de hacer campaña en territorio comanche. Del mismo modo que en su momento hizo Laporta al anunciarse en Madrid, capital del adversario principal del Barça: el Real Madrid.

La propia Borràs ha anunciado en las redes sociales esta acción enmarcada en la campaña electoral, que se ha realizado un día después de que la candidata del centroderecha nacionalista estuviera en el centro de las críticas por decir, en una entrevista en El País, que Oriol Junqueras estaba en la cárcel por "corrupción".

.@LauraBorras volem una rectificació!El VP @junqueras compleix una condemna política de 13 anys de presó pel referèndum de l'1O igual que @jorditurull o @quimfornNo és responsabilitat nostra que et trobis amb aquestes preguntes. Nosaltres no hi tenim res a veure, i l'1O tampoc pic.twitter.com/1qmMHsQmtM