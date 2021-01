Doblete de ERC: neutraliza a Illa y a Laporta al aplazar ambas elecciones en Cataluña

ERC ha ido basculando su posición sobre las elecciones catalanas. De tener prisa por convocarlas -ante el acecho de JxCat, que recortaba distancias en los sondeos- a ver en su aplazamiento una oportunidad para reorganizarse en el tan fragmentado tablero político catalán. Y su propósito pasa también por ganar tiempo en la institución catalana más universal: el Fútbol Club Barcelona.

Uno de los problemas que planteaban todas las formaciones reticentes a posponer las elecciones, como el PSC, eran las elecciones previstas para el 24 de enero en el Barça. De acuerdo con los socialistas catalanes no se entendería que se dejara a miles de socios acudir al Camp Nou a votar -incluso haciendo cola- y, en cambio, se estuviera cuestionando permanentemente los comicios autonómicos.

Finalmente, y pese a la oposición de los candidatos a presidir el club, el Govern ha optado por postergar también estas elecciones. En el caso de las catalanas, ERC, como el resto de partidos, maneja sondeos en los que se observa cómo el nombramiento de Illa como candidato del PSC roba potenciales votos a ERC y Podemos, y no tanto a Ciudadanos.

De este modo, la decisión de congelar ambas votaciones se trata, explican las fuentes consultadas, de una pequeña victoria de los de Oriol Junqueras. Por lo que respecta al Barça, ERC cada día ve menos favorable para sus intereses que el "brazo armado de Cataluña" -expresión del escritor Manuel Vázquez Montalbán para definir el club azulgrana- pueda recaer en manos de Joan Laporta.

Aunque ERC dio en un primer momento su apoyo a la precandidatura de Joan Laporta, la beligerancia de algunos de sus hombres, como Lluís Carrasco, director de campaña, contra el giro pragmático del partido les ha hecho plantearse su inicial posición. El publicista llegó a defender a Laura Borràs en contraposición a ERC en Twitter.

Amics de @Esquerra_ERC i @cupnacionalEls catalans (o molts d'ells) no entenem que us alineeu amb VOX, Pp, C´s, PSOE i amb les clavegueres que us volen aniquilats, en la creuada infame contra la @LauraBorrasDe fet, no entenem res del que esteu fent...