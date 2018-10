Aznar: "Está ocurriendo lo mismo que con el golpe de Estado del 34"

"Estamos viviendo momentos que recuerdan a los episodios del 34, con el golpe de Estado de la Generalitat de Companys contra el gobierno de la República", dijo José María Aznar al hacer referencia a la jornada de tensión y violencia registrada este lunes en Cataluña por el aniversario del referéndum.

Aznar eludió pronunciarse sobre el escándalo de las cloacas conocido este domingo, y se centró en la presentación el libro 'Miguel Maura, la derecha republicana', el monárquico que desertó de su tradición ideológica y se pasó a la república y que narró la caída de Alfonso XIII.

El presidente de Faes describió un paralelismo entre los terribles años de la república, "un periodo de inestabilidad, en los que la derecha intentó ayudar pero no la dejaron porque algunos pensaban que la República era de ellos y de sus amigos", con los de la Transición. "La República tuvo su fundamento y su desarrollo en la exclusión y la violencia, en tanto que la Transición se basó en el entendimiento, la integración y el consenso". Mencionó la jornada vivida este lunes en Cataluña, que recuerda, según dijo, "a lo que ocurrió en el 34, con un golpe de Estado perpetrado por los independentistas contra el Gobierno legítimo de la República".

Es preciso defender el imperio de la ley, subrayó, "sin el respaldo de la ley, nada es posible, no hay orden ni democracia. Es imprescindible acatar la separación de poderes, clave en una sociedad avanzada", insistió, en contra de lo que ocurrió en los tiempos de la II República, a la que ahora allgunos pretenden volver.

Memoria Histórica

Reivindicó la labor de su Gobierno en el empeño por superar viejas heridas, y así recordó que "se establecieron medidas para la reparación a las víctimas, se llegó a un acuerdo nacional para no repetir el pasado, para que aquello no volviera a ocurrir nunca más". Arremetió contra la ley de la Memoria Histórica y contra quienes pretenden poner ahora en pié la 'comisión de la verdad' para decirle a los historiadores lo que tienen que decir y lo que no, cuando deberían tomar nota de lo ocurrido entonces, de enfrentamientos desgarradores y violencia desbordada.

Añadió también que "no entiendo porqué no se aceptan esos valores de la Transición, que dieron lugar a los años dorados de nuestra reciente historia, fue un modelo de éxito" y subrayó que es inaudito que sean los nietos de aquellos protagonistas, esos que ni vivieron la guerra ni las postguerra los que intentan ahora derribar cuanto se hizo entonces.

Defendió el nivel de calidad democrática de nuestro país, según todos los sondeos y análisis que se hacen en el mundo. "Tomemos la referencia que tomemos, España está entre las veinte democracias más ejemplares del planeta", algo que ahora apenas se menciona, cuando es una realidad contrastable.

Historia de un fracaso

El salón de actos del Museo Lázaro Galdiano aparecía abarrotado por seguidores del expresidente del PP. Allí estaba María San Gil, expresidenta del PP vasco, o José María Michavila, quien fue ministro de Justicia. Maura, la historia de un fracaso, y también de una traición, fue definido por Aznar como un momento terrible en la historia de España, en contra de lo vivido décadas después, en los 'años dorados' de la Transición que ahora algunos 'adanistas' pretender liquidar.

Este es el tercer volumen que FAES publica sobre personajes de la II República, tras Alcalá Zamora y Gil Robles y un inminente opúsculo sobre Alejandro Lerroux. El propio Aznar saca a las librerías esta semana su última obra, 'El futuro es hoy', en el que se adentra en asuntos muy próximos de la actualidad política nacional, con referencias elegiosas, por ejemplo, al papel de Ciudadanos en el tablero político.