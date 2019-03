El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha criticado el proceso de formación de las listas de los partidos españoles para las elecciones generales del 28 de abril, que, considera, es "un peligro".

En relación a las diferencias aparecidas entre la dirección federal del PSOE y los socialistas andaluces tras conocerse las listas al Congreso y el Senado para las elecciones del 28 de abril, Guerra ha considerado que no ha visto que haya separación entre ambas partes.

A este respecto, ha expuesto que todos los partidos políticos españoles "se han agarrado a algo que no han entendido bien" o que "han entendido demasiado" como es la "imitación" de las elecciones norteamericanas, de manera que actualmente en España se hacen primarias, "pero lamentablemente no saben lo que son".

"Primarias en Estados Unidos es cuando la gente vota para elegir delegados a una convención, a un congreso, es decir, lo que hacía el PSOE durante 130 años", ha expuesto.

Por el contrario, ha argumentado que "ahora lo que hace es otra cosa completamente distinta", que es la elección "directa" por los militantes del líder, que "luego" y "ya a partir de ese momento se piensa que tiene libertad para hacer lo que quiera". "Eso es un peligro, y eso es lo ha ocurrido con alguna de esas listas", ha advertido.

Pactar con los independentistas

Para Guerra, aunque la realidad sociológica ahora está "bastante más líquida" que antes, tal y como se adivinan las opciones políticas "probablemente el primer partido" tras los comicios del 28 de abril sea el PSOE, tras lo que ha planteado es que "otra cosa es si será suficiente para que pueda gobernar o no" dado que "está más complicado de prever".

Así y preguntado por si, en tal caso, el PSOE debería pactar con los partidos independentistas, Alfonso Guerra ha replicado que él no sabe "con quién querrán" pactar. "Desde luego yo no lo haría así, yo creo que es más natural que los partidos constitucionalistas se apoyen entre sí, no que tengan que hacer gobiernos, pero sí que se apoyen, ahora ¿qué van a hacer? Yo no estaré en esa decisión, ojalá", ha reconocido.

De igual modo, y a preguntas sobre los partidos constitucionalistas y no constitucionalistas, Alfonso Guerra ha comentado que "hay algunos partidos que se autoproclaman constitucionalistas" pero "buscan acuerdos" con los que no lo son.

"No con los que están más cercanos, sino con los que están más alejados bien por un lado bien por el otro, yo creo que eso es un error que tendrán que replantearse", ha aseverado Guerra.

La España en la que cree

Alfonso Guerra ha hecho estas declaraciones a los medios este lunes antes de presentar en la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz su último libro 'La España en la que creo', en relación al cual ha señalado que en el mismo intenta explicar cómo ve España y que así lo intentará resumir en dicho acto.

El libro, ha continuado, obedece a unos cambios que se están produciendo en España y a que en el año 78 los españoles aprobaron en referéndum una Constitución "de la que estaban muy contentos, muy felices, muy orgullosos" mientras que "hoy hay menos que apoyen esa Constitución", que en el Parlamento obtuvo entonces en el 78 solo seis votos en contra.

Guerra ha detallado que ahora tiene contabilizados "como 90 diputados a los que no les gusta la Constitución", a la vez que ha indicado que eso le ha llevado a escribir un libro "en defensa" de la Carta Magna del 78 y explicando sus valores políticos, espirituales, sociales o morales.

También analiza la realidad actual y explica "cómo algunos no quieren aceptar la España real, la España que existe" y "se inventan otras realidades completamente ficticias", ha concluido Guerra, para quien esto último "está perjudicando seriamente a la realidad española".