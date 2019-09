Rivera sólo ve posibilidades de acuerdo con un nuevo líder del PSOE distinto a Sánchez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró hoy en una entrevista en Antena 3 que está preparando a su partido para la repetición de elecciones y que sólo ve posibilidades de llevar a acuerdos en el futuro con un nuevo secretario general del PSOE que sea distinto de Pedro Sánchez.

Rivera subrayó el "error político" que está cometiendo Sánchez con sus "cálculos electorales" de que podrá ganar más escaños si hay nuevos comicios y lamentó que el presidente del Gobierno en funciones está rompiendo lazos con el constitucionalismo de centro-derecha.

"Creo que Sánchez está cometiendo un error histórico, romper con Ciudadanos y el PP como está haciendo, insultando cada día. Lavarle la imagen a los que quieren destruir España es un error histórico. Ojalá algún día haya un secretario general del PSOE que quiera recomponer puentes con el constitucionalismo. Ojalá algún día el plan Sánchez se desborde en las urnas y pierda las elecciones", manifestó.

Para ello, el líder de la formación naranja hizo hincapié en que primero hay que lograr que Sánchez no salga reforzado en un hipotético 10-N y animó a los votantes a "chafarle la guitarra" en las urnas. "A Sánchez nadie le ha empujado a pactar con Otegi. Por cierto, el primer presidente de la nación que pacta con Bildu en la historia de este país".

El plan de Sánchez

Rivera insistió en que el plan que está ejecutando el candidato socialista es "gobernar con los nacionalistas y los populistas de Podemos, y criminalizar a la gente moderada y constitucionalistas" del centro-derecha. "Es un error histórico, los que quieren destruir nuestro país no pueden tener agua política ni tener privilegios", aseveró.

El presidente de Cs dijo estar dispuesto a dialogar con los que quieren mantener "fuerte nuestro país y la Constitución". Pero no ve que se den ahora las condiciones para ello. "Con Otegi no voy ni a la vuelta de la esquina. Con Torra no voy ni a comprar pipas. Aquellos que quieren destruir nuestro país, no pueden ser los aliados del presidente del Gobierno", resumió.

Preguntado cómo le han afectado las críticas por no pactar con el PSOE cuando ambos partidos suman 180 escaños, Rivera dijo estar sorprendido por el hecho de que haya gente que piense así tras haber sido coherente y cumplir con sus votantes en la campaña, al advertir de lo que iba a hacer Sánchez en Navarra, el País Vasco y Cataluña.

"No me había sucedido nunca. No se puede criticar a alguien por ser coherente con su palabra. 4,2 millones de votantes depositaron su voto en la urna para que Sánchez no fue presidente y para formar un gobierno alternativo, o irse a la oposición", reconoció.