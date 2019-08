Ábalos se mofa de la "alternativa" del PP y pide que dejen gobernar a Sánchez

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha calificado de "chiste" la propuesta del PP de retirar a Pedro Sánchez o formar un Gobierno alternativo con Ciudadanos. Ábalos ha retado a los populares a presentar esa alternativa o facilitar la investidura de Sánchez con su abstención.

"Si la cosa no fuera tan grave y no habláramos del Gobierno de España, sería el chiste del día", ha dicho Ábalos. "Si tienen alternativa de gobierno que la presenten, pero si no la tienen que dejen que haya Gobierno. El bloqueo no es un alternativa".

"Excusas y fantasías"

Ábalos ha hecho estos comentarios después de reunirse, junto a Sánchez, con los dirigentes de Compromís en Valencia. El número tres del PSOE ha dicho al PP que cuando uno no encaja el resultado electoral entra en los terrenos de la "excusa" y la "fantasía" que ponen en cuestión la gobernabilidad de este país.

"El PP tiene 66 diputados. Y ha pasado de 134 a 66 diputados, así que alguna reflexión tendrá que hacer. Y al que tiene 123 le dice que no puede gobernar", ha dicho.

El dirigente socialista ha asegurado que si el PP quiere liderar la oposición primero tiene que haber un Gobierno. Si no, ha dicho, va a liderar "la oposición a la nada".

El secretario General del PP, Teodoro García Egea, ha dejado entrever este lunes que su partido estaría dispuesto a revisar el sentido de su voto si Sánchez se hace a un lado y el PSOE propone un candidato alternativo. Ha sido la respuesta del PP a los llamamientos de Felipe VI para que los partidos aparquen sus diferencias y formen Gobierno.

Nuevas reuniones de Sánchez

Ábalos ha constatado la voluntad de acuerdo que existe con Compromís tras este encuentro. El único diputado de la formación valenciana se abstuvo en la investidura fallida de julio. Los líderes del PSOE y Compromís ultiman un documento que recoge algunas demandas como la reforma del sistema de financiación autonómico.

La de Valencia es la primera reunión que Sánchez mantiene con un grupo parlamentarios desde que decidió reactivar su investidura hace unos días. El presidente en funciones está manteniendo diversas entrevistas con asociaciones y colectivos sociales con el fin de armar una propuesta a Podemos que desbloquee la investidura.

Sánchez tiene de límite hasta el 23 de septiembre para volver a intentarlo y evitar la repetición electoral el 10 de noviembre. El PSOE mantiene, de momento, la puerta cerrada al Gobierno de coalición con Podemos. La formación morada insiste en esa vía, que fracasó tras una negociación frenética a finales de julio.

Sánchez seguirá reuniéndose con colectivos los próximos días, mientras se reúne con los grupos que pueden facilitar su investidura como el PNV. El presidente no ha llamado de momento al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez aspira a la formación de un Gobierno que no dependa de las fuerzas independentistas catalanas. Y sigue reclamando a PP y Ciudadanos su abstención.