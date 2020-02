Vox se querella contra el 'guardaespaldas' de Ábalos por su papel en el 'Delcygate'

Vox ha presentado una querella contra Koldo García Izaguirre, asistente y hombre de confianza del ministro de Transportes José Luis Ábalos, por su intervención en la reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Una denuncia que se extiende también a los funcionarios que acompañaron a Ábalos en su reunión con Rodríguez, a los que acusa de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, usurpación de atribuciones y desobediencia, según informa El Mundo.

Como desveló Vozpópuli, Ábalos recurrió a García Izaguirre, al que ha colocado como consejero en Renfe, para acudir de madrugada al aeropuerto de Barajas. Aquella noche decidió prescindir de su coche oficial y su escolta.

“Fui en un coche particular que no es el mío porque yo no tengo coche en Madrid. No era un coche oficial”, dijo el ministro. No quiso revelar quién era el dueño del coche, pero se trata de este exvigilante de seguridad y escolta de Navarra. Ábalos le tiene entre su nómina de asesores, aunque fuentes del partido describen su trabajo más como un guardaespaldas oficioso o incluso un chófer que le acompaña a todas partes.

Desde el Departamento de Ábalos indicaron que García Izaguirre le llevó en su coche y le acompañó “en calidad de persona de confianza”.

También en la Terminal Ejecutiva

También confirmaron a este periódico que estuvo también en la terminal Ejecutiva. Este asesor cuenta con un pasado salpicado de incidentes que incluyen dos condenas por trifulcas violentas. El ministro le propuso el pasado noviembre para un cargo como consejero en la empresa pública Renfe Mercancías a pesar de que carece experiencia previa o conocimiento sobre el sector.

El Ministerio defiende que su función es “conocer de primera mano los asuntos que van al consejo”. “Al igual que otros asesores de otros gabinetes su principal función es actuar de puente entre la empresa pública y el ministro y aportar la visión del Ministerio en el consejo si se considera oportuno”, añaden.